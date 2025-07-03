Юран назвал задачу на сезон в турецком клубе «Серик Беледиеспор»

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» сообщил источнику о поставленной перед командой задаче на новый сезон.

Российский специалист возглавил коллектив 1 июля.

В Турции вышли на меня, сделали предложение, слетал, посмотрел, пообщался, принял команду. Команда вышла в первый дивизион, задача — сохранить команду в лиге, четыре из 20 вылетают. На следующий сезон будет ставиться задача выхода в Суперлигу.

С президентом и спортивным директором общались. Я вышел с предложением взять футболистов, которые соответствуют этой лиге. К нам в команду добавятся Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский. Мы уже на сборах.