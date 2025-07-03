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ГлавнаяНовостиКонтрактыТурция. Первая лига 2025/2026

Юран назвал задачу на сезон в турецком клубе «Серик Беледиеспор»

вчера, 11:51

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил источнику о поставленной перед командой задаче на новый сезон.

Российский специалист возглавил коллектив 1 июля.

В Турции вышли на меня, сделали предложение, слетал, посмотрел, пообщался, принял команду. Команда вышла в первый дивизион, задача — сохранить команду в лиге, четыре из 20 вылетают. На следующий сезон будет ставиться задача выхода в Суперлигу.

С президентом и спортивным директором общались. Я вышел с предложением взять футболистов, которые соответствуют этой лиге. К нам в команду добавятся Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский. Мы уже на сборах.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 13:51, ред.
Удачи тебе Сергей тренер ты неплохой
Брулин
Брулин
вчера в 13:51
Юран о назначении в «Беледиеспор»: «Открою российским тренерам дорогу в Турцию, надеюсь. Рахимов сказал: «Жаль, что ты не в РПЛ будешь работать»
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:27, ред.
Вот и уровень Юрана стал понятен. Команда вышла в первую лигу из второй. Это значит была по нашему в ПФЛ а вышла в ФНЛ. Как ,например Волгарь. Уровень Юрана?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:38
Какие они все в Турции быстрые. Видимо пытаются брать пример у арабов. Не успели выйти в первую лигу, как уже грезят высшей. Лично мне интересны два вопроса - есть ли у хозяев деньги и какие трансферные полномочия будут у Сергея Юрана? Желаю, чтобы у нашего тренера всё получилось!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:34
Думаю да, если он уже говорит что добавятся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:32
А они согласились по новичкам или только разговоры вели?...
112910415
112910415
вчера в 12:30
успеха тебе, эфенди Серёга !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:52
Короче говоря минимум 16-ое место нужно) ну дерзай
Гость
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