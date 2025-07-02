Бистрович: «В ЦСКА я провёл лучшие моменты своей карьеры»

Хорватский полузащитник обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из московского клуба.

Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня. В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА навсегда останется в моём сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!