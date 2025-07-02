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Бистрович: «В ЦСКА я провёл лучшие моменты своей карьеры»

вчера, 18:27

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из московского клуба.

Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня. В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА навсегда останется в моём сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!

Сегодня было официально объявлено об уходе футболиста из команды.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:31
Всего хорошего тебе, Кристиан. Удачи. И спасибо.
Red blu
Red blu
вчера в 20:24
Спасибо Кристиян за помощь в завоевании трофеев ЦСКА!
И удачи в новом клубе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:09
А почему нет информации о том, куда Бистрович собрался переходить. Может боится сглазить? Из ЦСКА любую информацию нужно вытягивать клещами. Особенно не следил за ним, но когда видел в деле, могу сказать только хорошее.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:43
Молодец,хорошо попращался с командой !!!
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