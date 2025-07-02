Бистрович: «В ЦСКА я провёл лучшие моменты своей карьеры»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из московского клуба.
Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня. В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА навсегда останется в моём сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!
Сегодня было официально объявлено об уходе футболиста из команды.
И удачи в новом клубе.
И удачи в новом клубе.