«Комо» приобрёл полузащитника Родригеса у «Бетиса»

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вчера, 19:51

«Комо» объявил о подписании полузащитника из «Бетиса».

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, контракт 19-летнего футболиста рассчитан до 2030 года. Ранее инсайдеры сообщали о том, что общая сумма трансфера составит около 28 млн евро.

В прошедшем сезоне Родригес выходил на поле за «Бетис» в 30 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.