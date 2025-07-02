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«Комо» приобрёл полузащитника Родригеса у «Бетиса»

вчера, 19:51

«Комо» объявил о подписании полузащитника Хесуса Родригеса из «Бетиса».

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, контракт 19-летнего футболиста рассчитан до 2030 года. Ранее инсайдеры сообщали о том, что общая сумма трансфера составит около 28 млн евро.

В прошедшем сезоне Родригес выходил на поле за «Бетис» в 30 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
Комо выстраивает очень симпатичный проект! Подписывают не сбитых летчиков и престарелых звезд, а молодых и очень интересных игроков. Хотя, первые трансферы после возвращения в Серию А были как раз таки из разряда "проверенные старички"....
Сейчас же Комо подписал одного из главных талантов харватии Мартина Батурина, теперь очень перспективного испанца Родригеса, продлили аренду Нико Паса, зимой подписали сенегальца Диао! Им бы еще молодого толкового вратаря урвать и думаю через пару лет команда будет постоянным участником евро кубков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05, ред.
Молодого игрока и на длительный срок. Думаю хорошо для обеих сторон...
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