«Комо» приобрёл полузащитника Родригеса у «Бетиса»

«Комо» объявил о подписании полузащитника Хесуса Родригеса из «Бетиса».
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, контракт 19-летнего футболиста рассчитан до 2030 года. Ранее инсайдеры сообщали о том, что общая сумма трансфера составит около 28 млн евро.
В прошедшем сезоне Родригес выходил на поле за «Бетис» в 30 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.
Сейчас же Комо подписал одного из главных талантов харватии Мартина Батурина, теперь очень перспективного испанца Родригеса, продлили аренду Нико Паса, зимой подписали сенегальца Диао! Им бы еще молодого толкового вратаря урвать и думаю через пару лет команда будет постоянным участником евро кубков
Сейчас же Комо подписал одного из главных талантов харватии Мартина Батурина, теперь очень перспективного испанца Родригеса, продлили аренду Нико Паса, зимой подписали сенегальца Диао! Им бы еще молодого толкового вратаря урвать и думаю через пару лет команда будет постоянным участником евро кубков