ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

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вчера, 08:41

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила о продлении разрешения иностранным игрокам и тренерам приостанавливать в одностороннем порядке контракты с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2026 года.

Чтобы воспользоваться этим правом, они должны уведомить свой клуб в письменной форме не позднее 1 августа 2025-го. Как отмечает пресс-служба организации, этот срок гарантирует, что такие решения будут приниматься своевременно и прозрачно, помогая предотвратить злоупотребления и обеспечивая правовую ясность для всех сторон.