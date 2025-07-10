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«Барселона» интересуется двумя защитниками «Баварии»

вчера, 20:30

«Барселона» интересуется двумя футболистами «Баварии».

Как сообщается, каталонский клуб заинтересован в подписании защитников Дайотчанкуля Упамекано и Мин-Джэ Кима.

Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет оформить трансферу сразу двух игроков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:30
все гранды Европы сделают точечные усиления, одна только Барса, как всегда спит...понятное дело что денег в обрез, но хотя бы от балласта избавиться надо, за того же Араухо можно неплохие деньги выручить...
еще и вцепились в этого бомжа Диаса..
защитники из Баварии тоже не усиление.
Capral
Capral
вчера в 20:53, ред.
Ну ни х...я себе, сказала я себе!!! Упомекано?! А как на счет поцеловать в ж...у, а, конФЛИКт?! Корейца можешь забирать- проигрышный вариант, но нигера- ты не получишь, если конечно руководство Баварии еще не совсем ёб.....ь!!! Ну блин, и запросы...
Если Флик думает так играть как в прошлом сезоне, по той же схеме, то Упомекано не подходит под эту систему- он медлительный и грузный- он чисто позиционный защитник, для классического футбола. А если соперники Барсы будут ловить Флика на длинных забросах или быстрых контрах, как это уже было неоднократно, то ваще, ничего не получится...
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