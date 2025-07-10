«Барселона» интересуется двумя защитниками «Баварии»

«Барселона» интересуется двумя футболистами «Баварии».
Как сообщается, каталонский клуб заинтересован в подписании защитников Дайотчанкуля Упамекано и Мин-Джэ Кима.
Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет оформить трансферу сразу двух игроков.
«Барселона» интересуется двумя футболистами «Баварии».
Как сообщается, каталонский клуб заинтересован в подписании защитников Дайотчанкуля Упамекано и Мин-Джэ Кима.
Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет оформить трансферу сразу двух игроков.
еще и вцепились в этого бомжа Диаса..
защитники из Баварии тоже не усиление.
еще и вцепились в этого бомжа Диаса..
защитники из Баварии тоже не усиление.
Если Флик думает так играть как в прошлом сезоне, по той же схеме, то Упомекано не подходит под эту систему- он медлительный и грузный- он чисто позиционный защитник, для классического футбола. А если соперники Барсы будут ловить Флика на длинных забросах или быстрых контрах, как это уже было неоднократно, то ваще, ничего не получится...
Если Флик думает так играть как в прошлом сезоне, по той же схеме, то Упомекано не подходит под эту систему- он медлительный и грузный- он чисто позиционный защитник, для классического футбола. А если соперники Барсы будут ловить Флика на длинных забросах или быстрых контрах, как это уже было неоднократно, то ваще, ничего не получится...