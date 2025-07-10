«Барселона» интересуется двумя защитниками «Баварии»

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вчера, 20:30

«Барселона» интересуется двумя футболистами «Баварии».

Как сообщается, каталонский клуб заинтересован в подписании защитников и .

Спортивный директор «Барселоны» хочет оформить трансферу сразу двух игроков.