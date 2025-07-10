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Фанаты «Арсенала» создали петицию, чтобы клуб не подписал Мадуеке

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A.S.A
A.S.A
вчера в 20:02
Фанаты они такие...редиски!
На самом деле вполне хороший игрок! Смотрел за ним еще со времен его игры за ПСВ! Нони отличный игрок для глубины состава, который может быть качественной подменой для Сака, при этом может так же успешно сыграть и левого вингера!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:44
Непонятно, что плохого он им сделал? Негр как негр, причём даже правильный-англичанин...
suha5wh5e2qg
suha5wh5e2qg
вчера в 19:30
Надо прислушаться к фанатам, наверно они больше знают
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:43
Интересно, что же такого сделал фанатам Арсенала Мадуеке, чтобы встать им поперёк горла. Мне кажется, очередная типа группировка ультрас решила, что имеет право вмешиваться во внутренние дела клуба. Такие вещи стоит пресекать на корню - нужно просто выявить лидеров ЭТОГО и запретить им посещать стадион.
xgy73ah9jujk
xgy73ah9jujk
вчера в 18:18
Не нужен пушкарям этот тип
Гость
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