Фанаты «Арсенала» создали петицию, чтобы клуб не подписал Мадуеке

«Арсенал» хочет оформить трансфер вингера «Челси» Нони Мадуеке.
Болельщики «канониров» создали петицию, в которой выступили против подписания игрока. Петиция набрала уже 2200 подписей.
«Арсенал» хочет оформить трансфер вингера «Челси» Нони Мадуеке.
Болельщики «канониров» создали петицию, в которой выступили против подписания игрока. Петиция набрала уже 2200 подписей.
На самом деле вполне хороший игрок! Смотрел за ним еще со времен его игры за ПСВ! Нони отличный игрок для глубины состава, который может быть качественной подменой для Сака, при этом может так же успешно сыграть и левого вингера!
На самом деле вполне хороший игрок! Смотрел за ним еще со времен его игры за ПСВ! Нони отличный игрок для глубины состава, который может быть качественной подменой для Сака, при этом может так же успешно сыграть и левого вингера!