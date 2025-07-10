Дикие трансферы 2025 года. Лучший снайпер Серии А и чемпион мира ставят крест на карьере

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10 июля 2025, 12:35

Возмутительные истории.

У каждого поколения свой путь. Новые футболисты отличаются от легенд прошлого. Все реже спорт как настоящий социальный лифт. Семья Ямаля не была настолько бедной, как семья Зидана. Также изменилось отношение к огромным деньгам. Из-за соцсетей «успешный успех» стал для многих людей самоцелью. Роскошь как психологическая зависимость. Ещё молодые игроки легче относятся к неудачам. После поражений футболисты сразу смотрят видео и смеются в раздевалке. Месси блевал после неудач и ходил три дня грустным. Особенности нового поколения помогают понять, почему в футболе столько дурацких и неестественных трансферов.

Ретеги собрался в Саудовскую Аравию

Переход лучшего снайпера Серии А в лигу шейхов словно ананас на пицце. Этот трансфер – сливки в карбонаре. Или ещё хуже, разломанные спагетти. Тотти, Дель Пьеро, Вьери и Индзаги никогда бы так не поступили в расцвете сил. Ретеги 26 лет, а он отправляется в клуб «Аль-Кадисия». Это четвертая команда чемпионата Саудовской Аравии, на два очка отстали от «Аль-Насра» с Роналду в прошлом сезоне. Там играют Начо из «Реала», экс-форвард «Барселоны» Обамеянг и парочка латиноамериканцев. Ретеги сам аргентинец, натурализованный итальянцами. Матео покидает «Аталанту». Клубу из Бергамо предложили 53 млн евро, а форварду шестикратное увеличение зарплаты. Тренирует его новый клуб легенда «Реала» Мичел, но это неважно. Важно, что крутой центральный форвард в расцвете сил бросает Лигу чемпионов ради 20 млн евро за год. Огромные деньги, но Ретеги не просил милостыню в Бергамо.

Де Пауль в 31 год завязал с футболом

Все видели состояние Луиса Суареса на Клубном чемпионате мира. Бывший форвард «Атлетико» деградировал в Майами. Его старый знакомый Маскерано не смог настроить знаменитого снайпера. Месси пока держится, но Альба и Бускетс скатились в «Интере Майами». В клубе из США нельзя научиться новому, если ты уже игрок уровня решающих стадий плей-офф чемпионата мира и Лиги чемпионов. Де Пауль перебирается в команду ветеранов, хотя он заметно моложе Месси. Понимаем, что у некоторых футболистов из Аргентины привязанность к Лионелю, они ему словно поклоняются. Де Пауля в шутку называли охранником Месси. Теперь он ближе познакомится с настоящим телохранителем легенды, бывшим бойцом Яссином Чеуко. Но для чемпиона мира де Пауля переход в «Интер Майами» – завершение карьеры. Безумно глупый трансфер, особенно после неплохого для хавбека сезона в Мадриде.

Осимхен может вернуться в Турцию

Бывшего агента нигерийского форварда Роберта Календу надо судить за преступления против футбола. Он допустил сезон форварда высокого класса в Турции. Осимхен на пять лет моложе Кейна и на десять лет младше Левандовского. Пока знаменитые снайперы играют за «Баварию» и «Барселону», Виктор тратит драгоценное время в чемпионате, который намного, намного слабее даже Лиги 1 из Франции. Недавно Осимхен уволил агента и нашел нового. Но пока этот человек не нашел нигерийцу подходящий большой клуб в топ-5. Грустная история, ведь Виктор всегда выкладывается на сто процентов. Он старался в составе «Наполи» и был полезен в «Галатасарае». Готов вернуться в Турцию, так как ему нравится Стамбул и местные фанаты. Вот только с футбольной точки зрения это как игра молодого и полного сил Самуэля Это’О в Турции вместо «Барселоны» или «Интера».

Жерсон испугался вызова в еврокубках

Хавбек сборной Бразилии неплохо сыграл на Клубном чемпионате мира. «Фламенго» вылетел от «Баварии», но Жерсон забил Нойеру. Речь о футболисте, который набил шишки в европейских клубах в прошлом, не заиграл за «Рому» и «Марсель». Но сейчас Жерсон опытнее. И в 28 лет за скромные для грандов 25 миллионов евро не нашел команду в Лиге чемпионов. Личный комфорт и возможность работать на средних оборотах важнее для футболиста. Также важна зарплата. В Санкт-Петербурге оклад выше, чем во «Фламенго». Жерсон не опустился до трансфера в Саудовскую Аравию, куда его звали. Хавбек сдержал слово, данное представителям «Зенита». За это можно похвалить человека из обоймы «селесао». Вот только в прошлом крутые полузащитники сборной Бразилии переходили в «Арсенал», как Жилберто Силва. А Жерсон добровольно выбрал чемпионат без еврокубков.

Лерою Сане важнее деньги, чем футбол

«Бавария» предложила футболисту новый контракт. Сане возмутился, что дали на несколько миллионов евро меньше, чем позже гарантировал «Галатасарай». В одном случае Лерой в 29 лет остался бы в серьезном клубе из Германии, мог набрать форму и сражаться за место в основе. А теперь футболист немецкой сборной оказался в лиге для пенсионеров. Сане выступал за «Манчестер Сити» и «Баварию». Статус свободного агента позволял выбрать из множества сильных клубов. Все знают о характере Лероя, но ему хватило ума отказаться от 25 млн евро, которые предлагали за год в Саудовской Аравии. Но переезд в Турцию в столь молодом возрасте это тоже прыжок с обрыва. Где амбиции?

Нет вопросов, когда неизвестный футболист выбирает сомнительный трансфер, если ему выдают миллион евро за год. Это удача для семьи. Но каждый в списке выше давно миллионер. Звезды такого уровня могут позволить себе спортивные амбиции. Подобные трансферы – предательство большого футбола ради денег и беспечности. Психологи скажут, что это верный подход к жизни – лениться и ставить себя всегда на первое место. Но психологи тоже могут ошибаться. Опасно забирать у мужчин гордость и принципы, это путь к деградации. Отказ от диких денег в средних лигах всегда выделял звезд футбола. Сейчас для части мастеров соревновательный аспект ушел на десятый план. Они сами отказываются от сложных лиг и главного еврокубка. Через одно поколение придется доплачивать футболистам за каждую усердную тренировку?