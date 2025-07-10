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Дикие трансферы 2025 года. Лучший снайпер Серии А и чемпион мира ставят крест на карьере

10 июля 2025, 12:35
Де Пауль
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Сане Лерой
Сане Лерой
Нападающий
Осимхен Виктор
Осимхен Виктор
Нападающий
де Пауль Родриго
де Пауль Родриго
Полузащитник

Возмутительные истории.

У каждого поколения свой путь. Новые футболисты отличаются от легенд прошлого. Все реже спорт как настоящий социальный лифт. Семья Ямаля не была настолько бедной, как семья Зидана. Также изменилось отношение к огромным деньгам. Из-за соцсетей «успешный успех» стал для многих людей самоцелью. Роскошь как психологическая зависимость. Ещё молодые игроки легче относятся к неудачам. После поражений футболисты сразу смотрят видео и смеются в раздевалке. Месси блевал после неудач и ходил три дня грустным. Особенности нового поколения помогают понять, почему в футболе столько дурацких и неестественных трансферов.

Ретеги собрался в Саудовскую Аравию

Переход лучшего снайпера Серии А в лигу шейхов словно ананас на пицце. Этот трансфер – сливки в карбонаре. Или ещё хуже, разломанные спагетти. Тотти, Дель Пьеро, Вьери и Индзаги никогда бы так не поступили в расцвете сил. Ретеги 26 лет, а он отправляется в клуб «Аль-Кадисия». Это четвертая команда чемпионата Саудовской Аравии, на два очка отстали от «Аль-Насра» с Роналду в прошлом сезоне. Там играют Начо из «Реала», экс-форвард «Барселоны» Обамеянг и парочка латиноамериканцев. Ретеги сам аргентинец, натурализованный итальянцами. Матео покидает «Аталанту». Клубу из Бергамо предложили 53 млн евро, а форварду шестикратное увеличение зарплаты. Тренирует его новый клуб легенда «Реала» Мичел, но это неважно. Важно, что крутой центральный форвард в расцвете сил бросает Лигу чемпионов ради 20 млн евро за год. Огромные деньги, но Ретеги не просил милостыню в Бергамо.

Де Пауль в 31 год завязал с футболом

Все видели состояние Луиса Суареса на Клубном чемпионате мира. Бывший форвард «Атлетико» деградировал в Майами. Его старый знакомый Маскерано не смог настроить знаменитого снайпера. Месси пока держится, но Альба и Бускетс скатились в «Интере Майами». В клубе из США нельзя научиться новому, если ты уже игрок уровня решающих стадий плей-офф чемпионата мира и Лиги чемпионов. Де Пауль перебирается в команду ветеранов, хотя он заметно моложе Месси. Понимаем, что у некоторых футболистов из Аргентины привязанность к Лионелю, они ему словно поклоняются. Де Пауля в шутку называли охранником Месси. Теперь он ближе познакомится с настоящим телохранителем легенды, бывшим бойцом Яссином Чеуко. Но для чемпиона мира де Пауля переход в «Интер Майами» – завершение карьеры. Безумно глупый трансфер, особенно после неплохого для хавбека сезона в Мадриде.

Осимхен может вернуться в Турцию

Бывшего агента нигерийского форварда Роберта Календу надо судить за преступления против футбола. Он допустил сезон форварда высокого класса в Турции. Осимхен на пять лет моложе Кейна и на десять лет младше Левандовского. Пока знаменитые снайперы играют за «Баварию» и «Барселону», Виктор тратит драгоценное время в чемпионате, который намного, намного слабее даже Лиги 1 из Франции. Недавно Осимхен уволил агента и нашел нового. Но пока этот человек не нашел нигерийцу подходящий большой клуб в топ-5. Грустная история, ведь Виктор всегда выкладывается на сто процентов. Он старался в составе «Наполи» и был полезен в «Галатасарае». Готов вернуться в Турцию, так как ему нравится Стамбул и местные фанаты. Вот только с футбольной точки зрения это как игра молодого и полного сил Самуэля Это’О в Турции вместо «Барселоны» или «Интера».

Жерсон испугался вызова в еврокубках

Хавбек сборной Бразилии неплохо сыграл на Клубном чемпионате мира. «Фламенго» вылетел от «Баварии», но Жерсон забил Нойеру. Речь о футболисте, который набил шишки в европейских клубах в прошлом, не заиграл за «Рому» и «Марсель». Но сейчас Жерсон опытнее. И в 28 лет за скромные для грандов 25 миллионов евро не нашел команду в Лиге чемпионов. Личный комфорт и возможность работать на средних оборотах важнее для футболиста. Также важна зарплата. В Санкт-Петербурге оклад выше, чем во «Фламенго». Жерсон не опустился до трансфера в Саудовскую Аравию, куда его звали. Хавбек сдержал слово, данное представителям «Зенита». За это можно похвалить человека из обоймы «селесао». Вот только в прошлом крутые полузащитники сборной Бразилии переходили в «Арсенал», как Жилберто Силва. А Жерсон добровольно выбрал чемпионат без еврокубков.

Лерою Сане важнее деньги, чем футбол

«Бавария» предложила футболисту новый контракт. Сане возмутился, что дали на несколько миллионов евро меньше, чем позже гарантировал «Галатасарай». В одном случае Лерой в 29 лет остался бы в серьезном клубе из Германии, мог набрать форму и сражаться за место в основе. А теперь футболист немецкой сборной оказался в лиге для пенсионеров. Сане выступал за «Манчестер Сити» и «Баварию». Статус свободного агента позволял выбрать из множества сильных клубов. Все знают о характере Лероя, но ему хватило ума отказаться от 25 млн евро, которые предлагали за год в Саудовской Аравии. Но переезд в Турцию в столь молодом возрасте это тоже прыжок с обрыва. Где амбиции?

Нет вопросов, когда неизвестный футболист выбирает сомнительный трансфер, если ему выдают миллион евро за год. Это удача для семьи. Но каждый в списке выше давно миллионер. Звезды такого уровня могут позволить себе спортивные амбиции. Подобные трансферы – предательство большого футбола ради денег и беспечности. Психологи скажут, что это верный подход к жизни – лениться и ставить себя всегда на первое место. Но психологи тоже могут ошибаться. Опасно забирать у мужчин гордость и принципы, это путь к деградации. Отказ от диких денег в средних лигах всегда выделял звезд футбола. Сейчас для части мастеров соревновательный аспект ушел на десятый план. Они сами отказываются от сложных лиг и главного еврокубка. Через одно поколение придется доплачивать футболистам за каждую усердную тренировку?

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
11 июля в 16:16
В бизнесе главное миссия, еси шо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
11 июля в 14:55
Этоиесли относиться к футболу как к ПРОФЕССИИ, да, к денежной, но ПРОФЕССИИ
Bombon
Bombon ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
11 июля в 13:04
Это если относиться к футболу как к искусству. Но современный футбол - это бизнес, а не искусство. В любом бизнесе самое главное прибыль.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
11 июля в 11:35
Вот что сказал сценарист Витторио де Сика по поводу своей профессии, но это применимо и к другим профессиям тоже: "Искусство должно быть серьёзным. Оно не может быть коммерческим. Оно не может быть для продюсера или даже для публики. Оно должно быть для себя.

Я потерял все свои деньги на эти фильмы. Они не являются коммерческими. Но я рад потерять их таким образом. Чтобы получить на память сувениры из моей жизни, такие как „Умберто Д.“ и „Похитители велосипедов“

...Я стремлюсь к совершенству. По крайней мере, у меня есть энтузиазм. Энтузиазм необходим всем профессиям, чтобы добиться успеха".

Собственно, именно "переход в Аль-хиляль за дорого" энтузиазм и убивает. Если деньги во главе угла - то есть отличная профессия где так и должно быть - инвестор, зачем тогда именно футбол?)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
11 июля в 09:36
С конкретным разбором сборных конкретных футболистов согласен, с оющим посылом - нет. Нельзя забивать на мастерство прикрываясь будущим, ой нельзя. Этоставить карету впереди лошади.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
11 июля в 09:32
Плохо то что не все, но НЕКОТОРЫЕ хорошие футболисты заканчивают топ-карьеру в обмен на деньги и игру в полноги. Этим уменьшается конкуренция, значит, и топклубы чутка хуже заиграют через 2-3 года. Футболист должен понять, что нужно выбирать синицу в небе - европу, чем журавля в руке - арабов. Да, может быть травма и конец карьеры в европе без денег, но можно и в европе играть, не теряя место в сборной и истории футбола. Боюсь, что много потенциальных месси загубятся, выбрав деньги.
Bombon
Bombon ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
11 июля в 00:35
Ну, пройдемся по списку. Де Пауль со сборной выйграл все, Осимхену за сборную не стоит беспокоиться, ему там место точно найдется. Ретеги и Жерсон врядли что-то могут выйграть со своими сборными в ближайшее время. Вопрос только по Коману. Для него, возможно, деньги важнее. И потом, зачем им думать о сборных. Сейчас у футболистов много травм. После травм не все могут вернуться на топ-уровень. Поэтому и едут зарабатывать пока есть шанс, чтобы обеспечить себе будущее. Ничего плохого в этом нет
FruttyPups
FruttyPups ответ Digger88 (раскрыть)
10 июля в 22:46
спасибо, исправили
Digger88
Digger88
10 июля в 22:38
Жерсон из Фламенго.
«Ботафого» вылетел от «Баварии», - "Фламенго" вылетело от Баварии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
10 июля в 22:26
Согласен, раз готовы за лэвэ поставить крест на карьере, то ок. Без них справится футбол
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bombon (раскрыть)
10 июля в 22:24
Вряд ли кто то отказался бы вылететь из сборной и гарантированно деградировать в течение 1-2 сезонов, деградировать непоправимо? Но ведь играют же футболисты в суперклубах. А каждого приглашали. Значит, не все соглащались, ой как не все.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
10 июля в 22:16
Я действительно поначалу не узнал Де Пауля.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Великий Пуховик (раскрыть)
10 июля в 21:11
Попробуй прочитать саму статью)))
AKH
AKH
10 июля в 15:52
В мире где рулят деньги и исключительно они, странно корить футболистов за их алчность. Сегодня человек оценивается только деньгами. Капитализмус в пике. Мне самому не нравится, но это реалии современного мира. И ничего здесь не поделаешь. Вот когда человека опять начнут оценивать по его качествам, тогда никто не станет продаваться за деньги. Но такое в обозримом будещем не предвидится. Так что смысла каждый раз возмущаться переходами в СА по крайней мере дело небоагодарное, если не глупое. Пока рулят деньги 90% будут переходить. Был бы спрос :)
Bombon
Bombon
10 июля в 15:33
Да плевать им всем на ЛЧ. Все они правильно делают. Толку им от ЛЧ, хотя врядли бы они ее выйграли, оставшись в своих клубах. У них есть шанс заработать хорошие деньги и они этим шансом пользуются. Работать нужно меньше, а денег платят намного больше. Врядли кто-то от такого отказался бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 июля в 14:30
жаль, если Ретеги уйдет в клуб саудовской лиги.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
10 июля в 14:08
А зачем на фото к статье футболист из Атлетико Мадрид? Отражает настроение публикации - задумчивость?
Кстати, кто это? Не смог узнать по фото.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июля в 13:41
Да и фиг с ними. Одним из первых был Оскар, который в молодом возрасте из Челси в Китай уехал. Вот уж точно где дичь была.
Что в итоге? Где Оскар? Футбол без него выжил.
112910415
112910415
10 июля в 12:52
у лентяя нет цели
только денежный путь
Гость
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