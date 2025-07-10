В «Реале» приняли окончательное решение по будущему Родриго

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вчера, 17:13

Нападающий покинет «Реал» этим летом.

Как сообщается, в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже футболиста. Теперь «сливочные» ищут команду, которая будет готова заплатить запрашиваемую сумму за бразильца.