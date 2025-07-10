В «Реале» приняли окончательное решение по будущему Родриго

Нападающий Родриго Силва покинет «Реал» этим летом.
Как сообщается, в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже футболиста. Теперь «сливочные» ищут команду, которая будет готова заплатить запрашиваемую сумму за бразильца.
Нападающий Родриго Силва покинет «Реал» этим летом.
Как сообщается, в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже футболиста. Теперь «сливочные» ищут команду, которая будет готова заплатить запрашиваемую сумму за бразильца.
Если копнуть ещё глубже, то если и искать крайнего во всей этой ситуации, то таким видится Перес, который дал этим двоим статус неприкасаемых в команде, и они это прекрасно знают, а потому будут играть так как им захочется, а не как сказал тренер. И Алонсо может их хоть до посинения гонять на тренировках, но выйдя на поле, они будут снова играть в свой футбол. Потому что у них нет страха оказаться вне состава, они знают, что как бы провально и отвратительно они не сыграли, это никак не повлияет на две вещи: первая - это их зарплата, и вторая - это их место в основе. И пока Перес будет заносить пятые точки этим царькам, ни Алонсо, ни Анчелотти, ни кто-то другой не смогут поставить нормальный, эффективный, работающий футбол в команде.
Если копнуть ещё глубже, то если и искать крайнего во всей этой ситуации, то таким видится Перес, который дал этим двоим статус неприкасаемых в команде, и они это прекрасно знают, а потому будут играть так как им захочется, а не как сказал тренер. И Алонсо может их хоть до посинения гонять на тренировках, но выйдя на поле, они будут снова играть в свой футбол. Потому что у них нет страха оказаться вне состава, они знают, что как бы провально и отвратительно они не сыграли, это никак не повлияет на две вещи: первая - это их зарплата, и вторая - это их место в основе. И пока Перес будет заносить пятые точки этим царькам, ни Алонсо, ни Анчелотти, ни кто-то другой не смогут поставить нормальный, эффективный, работающий футбол в команде.
Я бы не швырял камни в огород Вини и Мбаппе. Мотивация у обоих запредельная. Оба мастера своего дела и одни из лучших в мире на своих позициях. Как и писал ранее дело в другом. Полузащита у Реала полное го*но..., поэтому и от нападающих нет толка. Меня удивляет почему Алонсо, будучи сам хавбеком, не видит такие очевидные вещи. Себальос на скамейке уже геморрой себе заработал, вместо того чтоб выходить на поле и играть в 3-5-2. Вальверде, Джуд, Себальос, Диас и Чубака должны быть в поле постоянно, однако Алонсо продолжает гнуть линию Анчелотти, с заменами Модрича в концовке игры. Нахрена спрашивается, если вариант этот заведомо провальный ?!
Я бы не швырял камни в огород Вини и Мбаппе. Мотивация у обоих запредельная. Оба мастера своего дела и одни из лучших в мире на своих позициях. Как и писал ранее дело в другом. Полузащита у Реала полное го*но..., поэтому и от нападающих нет толка. Меня удивляет почему Алонсо, будучи сам хавбеком, не видит такие очевидные вещи. Себальос на скамейке уже геморрой себе заработал, вместо того чтоб выходить на поле и играть в 3-5-2. Вальверде, Джуд, Себальос, Диас и Чубака должны быть в поле постоянно, однако Алонсо продолжает гнуть линию Анчелотти, с заменами Модрича в концовке игры. Нахрена спрашивается, если вариант этот заведомо провальный ?!