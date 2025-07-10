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В «Реале» приняли окончательное решение по будущему Родриго

вчера, 17:13

Нападающий Родриго Силва покинет «Реал» этим летом.

Как сообщается, в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже футболиста. Теперь «сливочные» ищут команду, которая будет готова заплатить запрашиваемую сумму за бразильца.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 22:14, ред.
Вот лучше бы продали Винни, а не его место поставили Мбаппе, давая больше играть Родриго в основе. А новый нап из молодежки - центральным нападающим. Родриго так и не заслужил места в основе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:08
по сути Алонсо даже и не дал особо шанса Родриго на КЧМ.
там похоже какие то контры изначально начались, и Родриго на чемоданы присел.
может после травмы Мусиала пойдет в Баварию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Виталь, здорова.
Я бы не швырял камни в огород Вини и Мбаппе. Мотивация у обоих запредельная. Оба мастера своего дела и одни из лучших в мире на своих позициях. Как и писал ранее дело в другом. Полузащита у Реала полное го*но..., поэтому и от нападающих нет толка. Меня удивляет почему Алонсо, будучи сам хавбеком, не видит такие очевидные вещи. Себальос на скамейке уже геморрой себе заработал, вместо того чтоб выходить на поле и играть в 3-5-2. Вальверде, Джуд, Себальос, Диас и Чубака должны быть в поле постоянно, однако Алонсо продолжает гнуть линию Анчелотти, с заменами Модрича в концовке игры. Нахрена спрашивается, если вариант этот заведомо провальный ?!
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:50
Привет, Макс!
Если копнуть ещё глубже, то если и искать крайнего во всей этой ситуации, то таким видится Перес, который дал этим двоим статус неприкасаемых в команде, и они это прекрасно знают, а потому будут играть так как им захочется, а не как сказал тренер. И Алонсо может их хоть до посинения гонять на тренировках, но выйдя на поле, они будут снова играть в свой футбол. Потому что у них нет страха оказаться вне состава, они знают, что как бы провально и отвратительно они не сыграли, это никак не повлияет на две вещи: первая - это их зарплата, и вторая - это их место в основе. И пока Перес будет заносить пятые точки этим царькам, ни Алонсо, ни Анчелотти, ни кто-то другой не смогут поставить нормальный, эффективный, работающий футбол в команде.
112910415
112910415
вчера в 18:38
"Вихри враждебные веют" над звездными головами...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:28
Крайний Алонсо, а не Вини и Мбаппе. Гонять надо звёзд на тренировках, чтоб булками шевелили, а не кичились былыми званиями и регалиями.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:55
Мбаппе и Винисиус провалились, а крайним оказался Родриго. Это как?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:42
Реал принял очень правильное решение. И дело даже не в Родриго, просто в команде перебор игроков, имеющих статус звёзд. Мне кажется, назревает момент, когда придётся решать проблему одновременного нахождения на поле ещё двоих звёзд, Мбаппе и Винисиуса. Каждый из них считает себя лучшим и тянет в игре одеяло на себя. Это мешает Реалу. Ну что, Алонсо, тебе надо что-то решить. Трудно? А кому сейчас легко?
Брулин
Брулин
вчера в 17:19
Хаха) Мбаппе как супер-звезда переходил долго желанная) теперь его вообще выкинут.
Гость
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