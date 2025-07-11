«Спартак» не делал предложения «Бешикташу» о трансфере Зайнутдинова

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вчера, 10:02

Появилась новая информация о возможном переходе защитника сборной Казахстана в московский «Спартак».

По сведениям источника, «красно-белые» действительно проявляли интерес к бывшему футболисту ЦСКА и «Ростова», однако до конкретного предложения турецкому «Бешикташу» дело пока не дошло. Стамбульский клуб, в свою очередь, готов расстаться с защитником, если потенциальный покупатель предложит 4 млн евро.