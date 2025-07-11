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«Спартак» не делал предложения «Бешикташу» о трансфере Зайнутдинова

вчера, 10:02

Появилась новая информация о возможном переходе защитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова в московский «Спартак».

По сведениям источника, «красно-белые» действительно проявляли интерес к бывшему футболисту ЦСКА и «Ростова», однако до конкретного предложения турецкому «Бешикташу» дело пока не дошло. Стамбульский клуб, в свою очередь, готов расстаться с защитником, если потенциальный покупатель предложит 4 млн евро.

Зайнутдинов большую часть минувшего сезона пропустил из-за травмы, сыграв лишь 12 матчей во всех турнирах. «Бешикташ» приобрел Бахтиёра у ЦСКА в 2023 году за 4,5 млн евро.

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nxcncwvvazp8
nxcncwvvazp8
вчера в 12:04
Трансферная политика Спартака напоминает лихорадку, кидаются из угла в угол, нет никакой системы отбора, хотя какой истеричный тренер, такая и трансферная политика.
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4zx6mvsn59fc
вчера в 10:13
Спартак собирает весь шлак для победы в чемпионате.
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