Тарханов: «Самошникову нет смысла переходить в „Спартак“»

Тренер высказался о возможном переходе 27-летнего полузащитника «Локомотива» в «Спартак».

Мне нравится Самошников, он бы как раз подошёл «красно-белым», но не надо уходить из «Локомотива». Сейчас он играет постоянно в основном составе, на него надеются, доверяют. Это очень важно. Неизвестно, будет ли он играть в другой команде. От добра добра не ищут. «Локомотив» тоже статусный клуб, многократный чемпион. Нет смысла переходить в «Спартак».