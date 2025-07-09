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Тарханов: «Самошникову нет смысла переходить в „Спартак“»

вчера, 22:44

Тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе 27-летнего полузащитника «Локомотива» Ильи Самошникова в «Спартак».

Мне нравится Самошников, он бы как раз подошёл «красно-белым», но не надо уходить из «Локомотива». Сейчас он играет постоянно в основном составе, на него надеются, доверяют. Это очень важно. Неизвестно, будет ли он играть в другой команде. От добра добра не ищут. «Локомотив» тоже статусный клуб, многократный чемпион. Нет смысла переходить в «Спартак».

В прошедшем сезоне футболист сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 23:29
Тарханов обсуждает маленький эпизод, вопрос о дальнейшей карьере одного российского игрока. Тем временем вокруг сплошные новости об интересе российских клубов к дорогим гастарбайтерам. Газпром, Лукойл и прочие готовы за них переплачивать. Может пришло время собраться заслуженным ветеранам и поговорить серьёзно о состоянии российского футбола? Для начала это можно сделать в Государственной Думе, например. Газзаев, ау-ау ау-у-у..,
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