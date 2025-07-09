«Спартак» предлагает 4,5 млн евро за полузащитника «Твенте»

Московский «Спартак» собирается купить Михела Влапа из «Твенте».
По информации источника, нидерландский клуб готов продать 28-летнего полузащитника, контракт которого истекает в 2026 году. Влап не против переезда в Россию, где он будет зарабатывать больше, чем в своей нынешней команде.
В прошедшем сезоне футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.
Напомним, что вчера стало известно об интересе «красно-белых» к игроку «Локомотива» Илье Самошникову.
Статистика у него с атакующих позиций, мягко говоря, не очень, но прошлый сезон он отыграл гораздо лучше предыдущих. Другое дело, действие происходило в бегающей забивной Эредивизии, что не скажешь об автобусной рпл.
Статистика у него с атакующих позиций, мягко говоря, не очень, но прошлый сезон он отыграл гораздо лучше предыдущих. Другое дело, действие происходило в бегающей забивной Эредивизии, что не скажешь об автобусной рпл.