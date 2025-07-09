«Спартак» предлагает 4,5 млн евро за полузащитника «Твенте»

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вчера, 23:56

Московский «Спартак» собирается купить из «Твенте».

По информации источника, нидерландский клуб готов продать 28-летнего полузащитника, контракт которого истекает в 2026 году. Влап не против переезда в Россию, где он будет зарабатывать больше, чем в своей нынешней команде.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что вчера стало известно об интересе «красно-белых» к игроку «Локомотива» Илье Самошникову.