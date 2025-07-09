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«Спартак» предлагает 4,5 млн евро за полузащитника «Твенте»

вчера, 23:56

Московский «Спартак» собирается купить Михела Влапа из «Твенте».

По информации источника, нидерландский клуб готов продать 28-летнего полузащитника, контракт которого истекает в 2026 году. Влап не против переезда в Россию, где он будет зарабатывать больше, чем в своей нынешней команде.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что вчера стало известно об интересе «красно-белых» к игроку «Локомотива» Илье Самошникову.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:38
Сомнительный персонаж!
Статистика у него с атакующих позиций, мягко говоря, не очень, но прошлый сезон он отыграл гораздо лучше предыдущих. Другое дело, действие происходило в бегающей забивной Эредивизии, что не скажешь об автобусной рпл.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:41
"В Эредивизи-2024/25 Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе". Авторы сами статистику смотрят на которую ссылаются? 8 - это 2+6 - 2 гола + 6 передач. Для игрока клуба, где только в чемпе забито 62 мяча это ни о чем.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 07:26
По моему мнению, как-то СУДОРОЖНО выглядят эти стремления Кахигао хоть кого-то, но - КУПИТЬ...
протон
протон
сегодня в 01:49
Нуу я не знаю. Надежда умирает последней! Так что живём пока!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:20
даже не представляю кто это
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
На лапу дайте кому надо и перейдет Влапа в Спартак))
Гость
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