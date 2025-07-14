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«Челси» разгромил ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Челси» одержал победу над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира (3:0).

На 22-й минуте счёт открыл Коул Палмер. На 30-й игрок сделал дубль. Третьим голом отличился Жоао Педро на 43-й. На 84-й в составе парижской команды красную карточку получил Жоау Невеш.

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12 июля
 
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Все комментарии
311
311
сегодня в 14:17, ред.
Энрике великий тренер бла бла бла, после разгрома полез в драку лол.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:09
Думал Париж выиграет эту чашку , оба команды молодые амбициозные, не ожидал от Челси что выиграют турнир забили новички Педро и Невеш . Челси становится грозной силой в полне могут войти в тройку АПЛ.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:40
Приветствую, Дружище!!!
Согласен практически во всём, кроме одного, а именно- в командности грузина. Я слегка тебя поправлю, не в командности- а в зависимости грузина... Командным, он АПРИОРИ быть не может, в силу своей предсказуемости, как ты точно отметил, и, как я неоднократно подчеркиваю, Да, у него неплохой дриблинг, обводка. Но это не признак мастерства, это не свидетельство гениальности, это не достоинство, это- врожденное качество всех южан, бразильцев и конечно грузин. Грузины, также как и бразы рождаются с высокой техникой.

Что касается его непосредственных качеств, то на недавнем ЧЕ, все увидели его примитивность, когда он постоянно лез в обводку и натыкался на опорку соперника... Все его действия примитивны и легко просчитываются, а вчера, он снова стал "бледной тенью", как назвала его одна из итальянских газет... Его надо обезмячить, не дать ему принимать спокойно мяч, как это сделала Бавария в конце 1-го тайма, трижды отбирая у него мяч, как только грузин получал пас от партнеров. Поэтому, я никогда не видел в нем личности. При всем том, насколько Вини индивидуалист и не любит работать на поле, но Хвичке до Вини- как мне до здоровья!!!

Конечно грузин не лидер и никогда им не будет, что очень характерно было видно в игре Наполи в Милане в ЛЧ, когда не игравшего Осимхена, грузин не смог заменить и провалил игру. Он тупо идет в обводку не замечая партнеров, увлекается дриблингом и пропадает... Ему дико повезло, что он попал, в уже готовую команду ПСЖ, с её лидерами, и с её, грамотно поставленной игрой.
Sergo81
Sergo81 ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Да, Витинья очень важен для команды. Нет его активности и нет креатива псж. Понимаете, какова его значимость для псж ? Это мозг и стержень!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 10:28, ред.
Друзья, вы что, серьёзно считаете, что псж не настроился на этот матч, недооценил соперника и т.д.? )). Разве Челси прессинговал так, что не поднять головы было? Или Энрике не видел, что ни одной атаки за первый тайм слева? Тактика псж изначально была исключающей свою победу. Ещё до матча и сразу в первом тайме я писал, что хвича не готов играть. Кто-то думает, что мне видно, а Энрике нет ?)) Энрике своими действиями ещё до матча ослабил команду. Челси, конечно, хотел выиграть по настоящему! Допускаю, что это шоу. Если бы не эта дичь с хвичей, то я бы согласился с честной победой Челси)). Такая необъяснимая дичь была в финале от индзаги. Когда он оголил левый фланг и заменил самого активного игрока , который пытался играть( ди марко).
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:10, ред.
Здоров, Дружище!
На счёт грузина, позволь и я вставлю свои "пять копеек". Хвича - игрок в общем-то неплохой, но он никогда не был топом, которого из него пытаются слепить.

Первая проблема Хвичи в том, что игрок он очень однообразный. Его стиль игры очень напоминает стиль Винисиуса, тот же скоростной забег по флангу, а после на дриблинге прорыв в штрафную, ну а там уже по обстоятельствам, или удар по воротам, или пас на партнёра. Вот только по уровню мастерства до Винисиуса Хвиче как до Китая раком. Универсализма у грузина нет от слова совсем, и если сопернику удаётся закрыть его на фланге, то он становится полностью бесполезным для команды.

А вторая его проблема , в том, что игрок он слишком командный, и полностью зависит от настроения команды на поле. Если у всех всё получается, то и у него игра идёт, а если команда проваливается, как вчера, то и грузин тонет вместе со всем кораблём. Хвича полностью лишён лидерских качеств, и не может брать игру на себя, вести команду за собой, и поэтому, как по мне, ценность этого игрока чрезмерно завышена.
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:35
Опять против соперника который играет в быстрый футбол Ветинья просто пропал , провали весь центр , надо ПСЖ делать выводы , против команд которые играю в интенсивный футбол Ветинья и в целом этот стиль не работает . Челси с победой , все-таки тренер много значит , Мареска уже показывает отличный уровень и в этом сезоне Челси уверен будет на высоких местах
396vshqe2f54
396vshqe2f54
сегодня в 08:35
Всё поделом ,ПСЖ начал клубный чемпионат мира с поражения от Бразильского клуба и закончил разгромным поражением от Лондонского клуба,а Жоао Педро/Бразилец/ в двух матчах за Челси -3 гола ,вот так !!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 08:26
Все верно. Перепутал с 1994-м.
barca200885
barca200885 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:23
В 95 вроде Аякс выиграл ЛЧ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:12
Здорова, Виталь.
Усталость и груз нового имиджа ПСЖ как суперклуба додавил Париж. Бывает такое. В 1995-м гадали с каким счётом Барселона разнесёт Милан в финале ЛЧ... Тут тоже самое..., спустя 30 с лишним лет.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:10
Вот и весь уровень чемпа Франции.... АПЛ все же посильнее будет...
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:07
Привет, Макс!
Согласен со всем вышесказанным. От себя добавлю, что большую роль ещё сыграла недооценка соперника. Ещё вчера парижане разгромили Интер в финале ЛЧ, после последовали уверенные, крупные победы над крупными грандами, в лице Атлетико, Баварии и Реала. И тут, как мне кажется, особенно после разгромной победы над Реалом, уверенность и футболистов и тренера, переросла в самоуверенность. Ну кто такие для нас эти Челси, которым очень повезло с турнирной сеткой, когда мы так легко расправились со всеми грандами топ-5 европейских чемпионатов, при этом большинство побед одержав в сухую, и с разгромным счётом. Вот тут и случилось, то что случается всегда при самоуверенности и недооценке соперника, скромный Челси вышел и просто сыграл в свой футбол, не обращая внимания на то, что кто против него играет, и какие успехи у соперника за плечами. И, более чем заслуженно одержали уверенную победу над вчерашними триумфаторами ЛЧ.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 07:30, ред.
Для этого, им надо встретиться, для начала...)))
envek2v6afrf
envek2v6afrf
сегодня в 07:30
Челси с красивой победой, неожиданно, поэтому и приятно.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 07:29
А во Франции есть чемпионат?
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 07:23, ред.
А зачем Барселоне опорник, если команда не играет в классический футбол? У Барсы, всё в одном флаконе, поэтому Интер так грамотно разобрался с конФЛИКтом... Если Барса всем колхозом сидит на половине поля соперника и при этом оголяет тылы и фланги, то в этом случае, понятие опорник, просто не существует. Опорник есть у Челси, у Атлетико, а у Барсы нет и не нужен...У Барсы есть, её дефективные офсайдные ловушки, которые уже высмеяла вся Европа...
Capral
Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 07:14
☝️☝️☝️🤔🤔🤔🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:40
Удивило очень ноль голов ПСЖ
fh9k4pd9cz9f
fh9k4pd9cz9f
сегодня в 06:40
На одну игру ПСЖ не хватило
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:39
потасовка в конце игры - это по сценарию для американского зрителя, они же любят когда там в НХЛ матузятся хоккеисты и рестлинг
112910415
112910415
сегодня в 05:36
и это конкретный провал !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:31
Спасибо за победу Челси верил в вас!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:29
Посмотрим, как Челси и ПСЖ начнут в национальных чемпионатах.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 03:53
Красавцы, Челси, первый клуб в истории футбола который выиграл все трофеи, выскочек их ПСЖ очень больно приземлили, но есть ложка дёгтя во всем этом,пока другие клубы выходят из отпуска, Челси в отпуске ещё и не был, да у нас игроков на 2 состава, и это хорошо в данном случае, но игровые связи и ту самую футбольную химию тасуя состав, не построишь. Ну да ладно, это впереди а сейчас Челси лучший клуб мира. Всех наших с победой!!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 03:37
Палмер был хорошо. Четко положил. Да и весь Челси.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 03:34
Неожиданно конечно же, тем более такой счет.
Но я был уверен, что Челси удивит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:53
Надеюсь, в лиге чемпионов мы увидим матч ПСЖ и Барса)))
Lobo77
Lobo77 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:49
ПСЖ в том турнире и тогда - камня на камне бы не оставил от Барселоны.
Не зови лихо пока оно тихо
Будет авария как с Баварией.
jRest
jRest
сегодня в 02:40
Я уточнить хочу. Золотой мяч всё-таки Дембеле или подумать надо? 🤔

Ну а Париж сам налетел на то, что устраивал с другими - разгром. Сейчас некоторые футбольные эксперты будут искать причины этому, проецировать это поражение на новый сезон и т.п.. А дело лишь в том, что это футбол, а он непредсказуем. За это мы его и любим.
Гость
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