«Челси» разгромил ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира

«Челси» одержал победу над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира (3:0).
На 22-й минуте счёт открыл Коул Палмер. На 30-й игрок сделал дубль. Третьим голом отличился Жоао Педро на 43-й. На 84-й в составе парижской команды красную карточку получил Жоау Невеш.
Некрасиво. Ну а Энрике так и вовсе опустился донельзя, схватив за кадык "синего" и толкнув его на газон. Недостойное, быдловское поведение Парижа и ложка дёгтя на весь сезон. Ну да Бог с ними.
Челси... Парни очень качественно провели 1-й тайм и засушили игру во втором, что в принципе рационально и с точки зрения результата, прогнозировалось. По игре команды: хорошая линия полузащиты и атаки у лондонцев ( вышедший на замену - деревяшка Делоп - не в счёт)
Некрасиво. Ну а Энрике так и вовсе опустился донельзя, схватив за кадык "синего" и толкнув его на газон. Недостойное, быдловское поведение Парижа и ложка дёгтя на весь сезон. Ну да Бог с ними.
Челси... Парни очень качественно провели 1-й тайм и засушили игру во втором, что в принципе рационально и с точки зрения результата, прогнозировалось. По игре команды: хорошая линия полузащиты и атаки у лондонцев ( вышедший на замену - деревяшка Делоп - не в счёт)