«Челси» разгромил ПСЖ и стал победителем Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:13

«Челси» одержал победу над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира (3:0).

На 22-й минуте счёт открыл Коул Палмер. На 30-й игрок сделал дубль. Третьим голом отличился Жоао Педро на 43-й. На 84-й в составе парижской команды красную карточку получил Жоау Невеш.