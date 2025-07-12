«Локомотив» крупно проиграл «Динамо» в контрольном матче

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вчера, 20:22

«Локомотив» уступил «Динамо» в контрольном матче (1:5).

Встреча прошла на стадионе « РЖД Арена» в Москве в формате три тайма по 45 минут.

На 71-й минуте счёт открыл Алексей Батраков. На 107-й «бело-голубые» отыгрались усилиями Виктора Окишора. Муми Нгамалё на 111-й вывел подопечных Валерия Карпина вперёд, а на 113-й Окишор сделал дубль. Ульви Бабаев на 122-й сделал счёт более крупным, а на 126-й отличился ещё раз.