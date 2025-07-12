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«Локомотив» крупно проиграл «Динамо» в контрольном матче

вчера, 20:22

«Локомотив» уступил «Динамо» в контрольном матче (1:5).

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве в формате три тайма по 45 минут.

На 71-й минуте счёт открыл Алексей Батраков. На 107-й «бело-голубые» отыгрались усилиями Виктора Окишора. Муми Нгамалё на 111-й вывел подопечных Валерия Карпина вперёд, а на 113-й Окишор сделал дубль. Ульви Бабаев на 122-й сделал счёт более крупным, а на 126-й отличился ещё раз.

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Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:25
Зенит, ЦСКА и Динамо....

Непонятно...
Есть друзья, четвероногие -(собакены, пёселя...)) которые Никогда не предают, бесстрашно бросаются, защищая хозяина, на медведя, негодяев..., годами ждут...
А овчарки подрывники... А те кто их воспитывал месяцами, а потом взрывчатку на спину и последний приказ - минус танк... А как дальше жить "учителю"???
Мы в вечном, неоплаченном долгу перед братьями меньшими.
А вот помянуть их нельзя... Что то тут капитан Ноева Ковчега недоработал..."Каждой твари по паре" это более чем понятно, а вот помянуть...У нас на Земле двуногих тварей столько было, есть и наверное будет, что не поднять за них, хоть стоя, хоть сидя. хоть лежа, не чокаясь, грехом не будет!

(Ты прости нас Господь и грехи отпусти!)

Более того, вот Владимир Семенович Высоцкий, в свое время написал "Балладу о переселении душ" смысл, что индусы считают об имеющем место переселении душ, хорошие там слова и пёселя Семенович упомянул:

"Кто есть кто, так кто был кем?
Мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом,
Быть может, тот облезлый кот, был раньше негодяем,
А этот милый человек, был раньше добрым псом...."

Короче, всё запутано, но почему нельзя выпить за четвероногого дружбана ушедшего в мир иной, с переселением или без?

Камни поистерлись от коленок на которых стояли и просили отпущения грехов...
А верного друга не помянуть, не грех?

Что то не так пошло... Лишь бы камней хватило....

Золотые купола иногда видны и в ночи и тумане...
Но не в темноте...

Кстати, "Ёжик в тумане", ещё раз спасибо за мысль, что подал идею применить анастезиолого-реанимационные мероприятия к моему акку, вздрогнул...)
АлексуГюрзану тоже, ещё раз большое спасибо!
Есть по этому моменту мысль но промолчу... Аверс... Реверс...))

Замечательный вечер.
Всем спасибо за общение..., если что - извиняйте.
Всем мирной ночи!

ШуНя771)
Capral
Capral
вчера в 22:27
Начнется чемпионат- он и покажет силы команд. А пока- это всё ни о чём...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:44
Мы тоже так во дворе играли, непрерывно по 2-3 часа. И счет примерно такой же был. А если брать время матча как положено 90 минут. то Локо выиграл 1:0 за счет гола Батракова на 71 минуте. А остальное это уже баловство тренировочное. Мачт 90 минут. Все!
112910415
112910415
вчера в 21:08
Звоночек!
Но не громкий пока
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:48
Вот тут должен быть мем "Вот это поворот!" )))
баск
баск
вчера в 20:41, ред.
Неплохой марафончик отработали, обе стороны старались.
Пожалуй, достаточно готовы к сезону, целеустремлённы, дисциплинированны.
Нормально бегут (Динамо- в отличие от матча с Ахматом).

Моментов у Динамо было побольше, но забили черкизовские, воспользовавшись ошибкой Нгамалё. Динамовцы же в своей атакующей игре вобрали все хронические недостатки ушедшего сезона.

Это и нерасторопность Муми, и тупость Макарова, и вернувшиеся проблемы с концентрацией Гладышева, и невнятность Маухуба.
Из-за всего этого за большую часть времени матча так ворота соперника распечатать и не смогли, хотя подходы и моменты имели.

Казалось бы, написанное противоречит итоговому счёту, но дело в том, что все мячи динамовцы забили в третьем тайме, составы команд в котором оказались неравноценны, так уж вышло.
Видимо, тренеры решали разные задачи..

Во всяком случае, у Динамо на третий тайм вышли игроки хоть и молодые, но уже имеющие какой-никакой опыт, тогда как за паровозов пылили люди, фамилии которых я даже не слышал- Мялковский, Гердт, Кардов и др.)

Окишор с Бабаевым, конечно, знатно покуражились в такой ситуации.
Однако звоночек для Динамо прозвенел существенный, игнорировать его нельзя- в игре основами/подосновами в двух таймах мы слетели 0:1..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:33
команда Карпина просто расстреляла паровозика.
убедительное преимущество
Гость
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