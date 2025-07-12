«Локомотив» крупно проиграл «Динамо» в контрольном матче

«Локомотив» уступил «Динамо» в контрольном матче (1:5).
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве в формате три тайма по 45 минут.
На 71-й минуте счёт открыл Алексей Батраков. На 107-й «бело-голубые» отыгрались усилиями Виктора Окишора. Муми Нгамалё на 111-й вывел подопечных Валерия Карпина вперёд, а на 113-й Окишор сделал дубль. Ульви Бабаев на 122-й сделал счёт более крупным, а на 126-й отличился ещё раз.
Непонятно...
Есть друзья, четвероногие -(собакены, пёселя...)) которые Никогда не предают, бесстрашно бросаются, защищая хозяина, на медведя, негодяев..., годами ждут...
А овчарки подрывники... А те кто их воспитывал месяцами, а потом взрывчатку на спину и последний приказ - минус танк... А как дальше жить "учителю"???
Мы в вечном, неоплаченном долгу перед братьями меньшими.
А вот помянуть их нельзя... Что то тут капитан Ноева Ковчега недоработал..."Каждой твари по паре" это более чем понятно, а вот помянуть...У нас на Земле двуногих тварей столько было, есть и наверное будет, что не поднять за них, хоть стоя, хоть сидя. хоть лежа, не чокаясь, грехом не будет!
(Ты прости нас Господь и грехи отпусти!)
Более того, вот Владимир Семенович Высоцкий, в свое время написал "Балладу о переселении душ" смысл, что индусы считают об имеющем место переселении душ, хорошие там слова и пёселя Семенович упомянул:
"Кто есть кто, так кто был кем?
Мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом,
Быть может, тот облезлый кот, был раньше негодяем,
А этот милый человек, был раньше добрым псом...."
Короче, всё запутано, но почему нельзя выпить за четвероногого дружбана ушедшего в мир иной, с переселением или без?
Камни поистерлись от коленок на которых стояли и просили отпущения грехов...
А верного друга не помянуть, не грех?
Что то не так пошло... Лишь бы камней хватило....
Золотые купола иногда видны и в ночи и тумане...
Но не в темноте...
Кстати, "Ёжик в тумане", ещё раз спасибо за мысль, что подал идею применить анастезиолого-реанимационные мероприятия к моему акку, вздрогнул...)
АлексуГюрзану тоже, ещё раз большое спасибо!
Есть по этому моменту мысль но промолчу... Аверс... Реверс...))
Замечательный вечер.
Всем спасибо за общение..., если что - извиняйте.
Всем мирной ночи!
ШуНя771)
Непонятно...
Есть друзья, четвероногие -(собакены, пёселя...)) которые Никогда не предают, бесстрашно бросаются, защищая хозяина, на медведя, негодяев..., годами ждут...
А овчарки подрывники... А те кто их воспитывал месяцами, а потом взрывчатку на спину и последний приказ - минус танк... А как дальше жить "учителю"???
Мы в вечном, неоплаченном долгу перед братьями меньшими.
А вот помянуть их нельзя... Что то тут капитан Ноева Ковчега недоработал..."Каждой твари по паре" это более чем понятно, а вот помянуть...У нас на Земле двуногих тварей столько было, есть и наверное будет, что не поднять за них, хоть стоя, хоть сидя. хоть лежа, не чокаясь, грехом не будет!
(Ты прости нас Господь и грехи отпусти!)
Более того, вот Владимир Семенович Высоцкий, в свое время написал "Балладу о переселении душ" смысл, что индусы считают об имеющем место переселении душ, хорошие там слова и пёселя Семенович упомянул:
"Кто есть кто, так кто был кем?
Мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом,
Быть может, тот облезлый кот, был раньше негодяем,
А этот милый человек, был раньше добрым псом...."
Короче, всё запутано, но почему нельзя выпить за четвероногого дружбана ушедшего в мир иной, с переселением или без?
Камни поистерлись от коленок на которых стояли и просили отпущения грехов...
А верного друга не помянуть, не грех?
Что то не так пошло... Лишь бы камней хватило....
Золотые купола иногда видны и в ночи и тумане...
Но не в темноте...
Кстати, "Ёжик в тумане", ещё раз спасибо за мысль, что подал идею применить анастезиолого-реанимационные мероприятия к моему акку, вздрогнул...)
АлексуГюрзану тоже, ещё раз большое спасибо!
Есть по этому моменту мысль но промолчу... Аверс... Реверс...))
Замечательный вечер.
Всем спасибо за общение..., если что - извиняйте.
Всем мирной ночи!
ШуНя771)
Но не громкий пока
Но не громкий пока
Пожалуй, достаточно готовы к сезону, целеустремлённы, дисциплинированны.
Нормально бегут (Динамо- в отличие от матча с Ахматом).
Моментов у Динамо было побольше, но забили черкизовские, воспользовавшись ошибкой Нгамалё. Динамовцы же в своей атакующей игре вобрали все хронические недостатки ушедшего сезона.
Это и нерасторопность Муми, и тупость Макарова, и вернувшиеся проблемы с концентрацией Гладышева, и невнятность Маухуба.
Из-за всего этого за большую часть времени матча так ворота соперника распечатать и не смогли, хотя подходы и моменты имели.
Казалось бы, написанное противоречит итоговому счёту, но дело в том, что все мячи динамовцы забили в третьем тайме, составы команд в котором оказались неравноценны, так уж вышло.
Видимо, тренеры решали разные задачи..
Во всяком случае, у Динамо на третий тайм вышли игроки хоть и молодые, но уже имеющие какой-никакой опыт, тогда как за паровозов пылили люди, фамилии которых я даже не слышал- Мялковский, Гердт, Кардов и др.)
Окишор с Бабаевым, конечно, знатно покуражились в такой ситуации.
Однако звоночек для Динамо прозвенел существенный, игнорировать его нельзя- в игре основами/подосновами в двух таймах мы слетели 0:1..
Пожалуй, достаточно готовы к сезону, целеустремлённы, дисциплинированны.
Нормально бегут (Динамо- в отличие от матча с Ахматом).
Моментов у Динамо было побольше, но забили черкизовские, воспользовавшись ошибкой Нгамалё. Динамовцы же в своей атакующей игре вобрали все хронические недостатки ушедшего сезона.
Это и нерасторопность Муми, и тупость Макарова, и вернувшиеся проблемы с концентрацией Гладышева, и невнятность Маухуба.
Из-за всего этого за большую часть времени матча так ворота соперника распечатать и не смогли, хотя подходы и моменты имели.
Казалось бы, написанное противоречит итоговому счёту, но дело в том, что все мячи динамовцы забили в третьем тайме, составы команд в котором оказались неравноценны, так уж вышло.
Видимо, тренеры решали разные задачи..
Во всяком случае, у Динамо на третий тайм вышли игроки хоть и молодые, но уже имеющие какой-никакой опыт, тогда как за паровозов пылили люди, фамилии которых я даже не слышал- Мялковский, Гердт, Кардов и др.)
Окишор с Бабаевым, конечно, знатно покуражились в такой ситуации.
Однако звоночек для Динамо прозвенел существенный, игнорировать его нельзя- в игре основами/подосновами в двух таймах мы слетели 0:1..
убедительное преимущество
убедительное преимущество