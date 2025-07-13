«Зенит» с крупным счётом обыграл «Войводину»

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче (7:1).
Счёт открыл Максим Глушенков на 5-й минуте. Луис Энрике на 7-й удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. Дуглас Сантос на 20-й забил третий мяч. На 30-й Ньегос Петрович сократил отставание сербского клуба в счёте. Матео Кассьерра на 36-й провёл четвёртый гол петербуржцев. Сантос на 52-й сделал дубль. Глушенков на 79-й также забил свой второй гол в игре. Ещё одним дублем отличился Энрике на 87-й.
Музычку заказывает тот, кто её оплачивает.
Музычку заказывает тот, кто её оплачивает.
Питерцам не стоит останавливаться и следует развить Успех. Теперь пора с каким-нибудь колхозом вступить в неравный бой..., из Ковылкинского района Мордовии, к примеру, - там уйма желающих найдётся.
Питерцам не стоит останавливаться и следует развить Успех. Теперь пора с каким-нибудь колхозом вступить в неравный бой..., из Ковылкинского района Мордовии, к примеру, - там уйма желающих найдётся.
Всё идёт как надо...
Давно не видел гладко выбритого Семака...7 голов хозяев в одном матче....голевой пас головой лёжа на газоне...и 50 тысяч зрителей на двух товарняках....
Остальное всё привычно...и бухгалтерские баллады про бюджет Зенита...и печальные куплеты про "Газпром всё купил"....и байки про слабость соперников Зенита в товарняках....короче все атрибуты крупной победы Зенита на месте....
И почему...и нашим и вашим ...удачи ...успехов...всех благ...и дальнейшего неравнодушия к отечественному футболу!!!!
Всё идёт как надо...
Давно не видел гладко выбритого Семака...7 голов хозяев в одном матче....голевой пас головой лёжа на газоне...и 50 тысяч зрителей на двух товарняках....
Остальное всё привычно...и бухгалтерские баллады про бюджет Зенита...и печальные куплеты про "Газпром всё купил"....и байки про слабость соперников Зенита в товарняках....короче все атрибуты крупной победы Зенита на месте....
И почему...и нашим и вашим ...удачи ...успехов...всех благ...и дальнейшего неравнодушия к отечественному футболу!!!!
Зайди в Википедию, там почти подробно всё расписано...
Зайди в Википедию, там почти подробно всё расписано...
У меня нет злобы. У меня возмущение и презрение. Могу помочь посчитать какой по счету этот матч Зенита "карманный ТВ канал" показывал. Я кстати не смотрел ни одного. Мне интересны все иные клубы, кроме "юбиляра". Смею заверить, что я не одинок.
У меня нет злобы. У меня возмущение и презрение. Могу помочь посчитать какой по счету этот матч Зенита "карманный ТВ канал" показывал. Я кстати не смотрел ни одного. Мне интересны все иные клубы, кроме "юбиляра". Смею заверить, что я не одинок.
Конечно зенитовцы молодцы, но стучать в бубен и дуть в вувузелу рано...
Вот если бы Крылья обыграли или Химки.... это другое дело, а так.... )))
Конечно зенитовцы молодцы, но стучать в бубен и дуть в вувузелу рано...
Вот если бы Крылья обыграли или Химки.... это другое дело, а так.... )))
Матч Спартак М - Спартак С показали по Матч ТВ в 17.00. А Динамо - Локомотив не показали потому, что показывали ЦСКА - Краснодар и хоккейные матчи. Ваша злоба мешает вам следить за эфиром.))
Матч Спартак М - Спартак С показали по Матч ТВ в 17.00. А Динамо - Локомотив не показали потому, что показывали ЦСКА - Краснодар и хоккейные матчи. Ваша злоба мешает вам следить за эфиром.))
но в чемпионате совсем другой настрой
но в чемпионате совсем другой настрой
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Полностью разделяю твоё мнение и подтверждаю!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Полностью разделяю твоё мнение и подтверждаю!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋