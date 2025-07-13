«Зенит» с крупным счётом обыграл «Войводину»

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вчера, 21:28

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче (7:1).

Счёт открыл Максим Глушенков на 5-й минуте. Луис Энрике на 7-й удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. Дуглас Сантос на 20-й забил третий мяч. На 30-й Ньегос Петрович сократил отставание сербского клуба в счёте. Матео Кассьерра на 36-й провёл четвёртый гол петербуржцев. Сантос на 52-й сделал дубль. Глушенков на 79-й также забил свой второй гол в игре. Ещё одним дублем отличился Энрике на 87-й.