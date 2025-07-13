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«Зенит» с крупным счётом обыграл «Войводину»

вчера, 21:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)ВойводинаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче (7:1).

Счёт открыл Максим Глушенков на 5-й минуте. Луис Энрике на 7-й удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. Дуглас Сантос на 20-й забил третий мяч. На 30-й Ньегос Петрович сократил отставание сербского клуба в счёте. Матео Кассьерра на 36-й провёл четвёртый гол петербуржцев. Сантос на 52-й сделал дубль. Глушенков на 79-й также забил свой второй гол в игре. Ещё одним дублем отличился Энрике на 87-й.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:52
Из всего, что вы тут привели, новое для меня - "Давно не видел гладко выбритого Семака"!
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:49
Если знаешь "не меньше", зачем спрашиваешь прописное!?
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:47
Ты спросил - я ответил!
Музычку заказывает тот, кто её оплачивает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:06, ред.
Войводина... Круто.
Питерцам не стоит останавливаться и следует развить Успех. Теперь пора с каким-нибудь колхозом вступить в неравный бой..., из Ковылкинского района Мордовии, к примеру, - там уйма желающих найдётся.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
а где Соболев ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:34
Всё правильно....
Всё идёт как надо...
Давно не видел гладко выбритого Семака...7 голов хозяев в одном матче....голевой пас головой лёжа на газоне...и 50 тысяч зрителей на двух товарняках....
Остальное всё привычно...и бухгалтерские баллады про бюджет Зенита...и печальные куплеты про "Газпром всё купил"....и байки про слабость соперников Зенита в товарняках....короче все атрибуты крупной победы Зенита на месте....
И почему...и нашим и вашим ...удачи ...успехов...всех благ...и дальнейшего неравнодушия к отечественному футболу!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:05
Олег, представь себе, что я знаю не меньше, чем в этих популярных статейках в Вики написано. Кстати есть официальные сайты РФС, РПЛ , где и бюджеты и собственники представлены. А Вики - это попу лизатор разной информации, не более того.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:00
Анатолий!
Зайди в Википедию, там почти подробно всё расписано...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:58
Зенит прежде всего превосходит все клубы кратно по размеру бюджета , причем из гос казны. А это несправедливо, т.к. у нас страна РФ она у всех, едина. И в Питере, и в Самаре, и Нижнем, и в Грозном. А чиновник , нанятый государством вваливает деньги в один клуб. Поэтому смею утверждать. У Зенита совершенно нет футбольных причин и оснований для лидерства в РПЛ. А исключительно деньги. Убери хотя бы половину бюджета ЗЖенита и будет 8-10 место.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:53
lotsmanlotsman
У меня нет злобы. У меня возмущение и презрение. Могу помочь посчитать какой по счету этот матч Зенита "карманный ТВ канал" показывал. Я кстати не смотрел ни одного. Мне интересны все иные клубы, кроме "юбиляра". Смею заверить, что я не одинок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:48
И что? Он имеет статус федерального, частоту ему выделяет государство. Основные фонды принадлежат государству, недвижимость арендуется этим Медиа. Федеральный канал должен работать на всех. а не на избранных.
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:45
Войводина.... 5 место в Сербии...
Конечно зенитовцы молодцы, но стучать в бубен и дуть в вувузелу рано...
Вот если бы Крылья обыграли или Химки.... это другое дело, а так.... )))
Palex
Palex ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:40
Мне нет дело, кто там играет за Краснодар. Я всю свою жизнь живу в Ленинграде - Питере и болею за Зенит. И мне не безразлично, кто играет, кого покупают и кто тренирует. Я больше зенитовец, чем например варяг Семак
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:38
«Газпром-Медиа Холдинг» — владелец телеканала «Матч ТВ»
drug01
drug01
вчера в 22:34
Готовность Зенита просто впечатляет!!!
4ghrswwr2ex7
4ghrswwr2ex7 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
Зато есть спартак и цска.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:16, ред.
Зенит по своему составу превосходит ближайших преследователей на голову. Что поделаешь, бразильцы по определению кудесники мяча, даже если они не звёзды первой величины. Одна беда, когда их много в одной команде, кудесники могут стать причиной раздора в коллективе. Кроме того, они часто тоскуют по родине.
lotsman
lotsman ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:07
Краснодар весь свой чемпионский сезон играл с двумя россиянами на поле, никто это не заметил. А игроков Зенита под микроскопом разглядываете.))
8e7bxmmkm6fc
8e7bxmmkm6fc
вчера в 22:05
Зенит набирает обороты и в этом сезоне равных ему в РПЛ не будет.
lotsman
lotsman
вчера в 22:01
    ce3ne8r3dpzn
    ce3ne8r3dpzn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:01
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 22:01
      Зенит убедителен)))
      но в чемпионате совсем другой настрой
      Capral
      Capral
      вчера в 22:01
      Не вернёт, в РПЛ нет Сьона и Войводины...
      🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      Capral
      Capral ответ Palex (раскрыть)
      вчера в 21:59
      Приветствую, Алексей!!!
      Полностью разделяю твоё мнение и подтверждаю!!!
      ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
      36uf4gvnxe3j
      36uf4gvnxe3j
      вчера в 21:59
      Зенит с победой, в этом сезоне Зенит вернет чемпионство.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:50
      Надо бы и с командой посильнее сыграть.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 21:49
      Хорошую тренировку перед чемпионатом провёл наш клуб. Красивые голы, на радость болельщикам. Хорошее настроение.
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 21:45
      Нашли над кем можно глумиться...
      Georgy Cherdantsev
      Georgy Cherdantsev
      вчера в 21:43
      Думаю, Зенит этой сокрушительной победой подтвердил свою готовность к новому сезону. Флагман нашего футбола возвращается на пьедестал, а вот Краснодару вряд ли удастся защитить свой титул, игра за Суперкубок против ЦСКА проявила слабину команды.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:43
      Дамы и господа. Любители футбола. А у меня такой наивный вопрос. Федеральный канал Матч ТВ теперь стал клубным каналом Зенита ? С какой стати и за какие заслуги. Почему не показывают товарищеские матчи Спартака, Локо, Динамо, Ростова по этому каналу.? Они что недостойны? Поясните кто может.
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