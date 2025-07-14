У рулевого ПСЖ произошёл конфликт с игроком «Челси» после финала КЧМ

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сегодня, 00:41

После финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ произошла массовая потасовка, которую в итоге погасили.

Главный тренер парижан схватил за шею нападающего лондонского клуба и толкнул его. Что стало причиной конфликта, неизвестно.