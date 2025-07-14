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У рулевого ПСЖ произошёл конфликт с игроком «Челси» после финала КЧМ

сегодня, 00:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

После финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ произошла массовая потасовка, которую в итоге погасили.

Главный тренер парижан Луис Энрике схватил за шею нападающего лондонского клуба Жоао Педро и толкнул его. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 14:09
Раз вы умней шейхов...позвавших в ПСЖ Энрике а не Ну...так и советы им раздавайте...мне то чего отписываете свою классификацию величия....

Я считаю шейхи поставили на Энрике не зря....
А фермерская Лига у французов или нет мне вообще бо-боку....какая разница...если он 19:0 обыгрывает и Интер и Майами и Атлетико и Баварию и Реал....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 14:02
На ноунэймном турнире
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:23
А где у Швепса в МС был Месси, Неймар, мбаппе? Ну где и МС хоть одна такая звезда? Роналду тоже нет... И Пеп из них сделал доминаторов АПЛ, сколько он там титулов взял? Лига 1 была и есть лига фермеров и одна элитная команда нефтяников. Пусть Энрике перейдёт в АПЛ и посмотрим на его способности. А вот Нуну действительно великий тренер, он едва ли лесников не вывел в ЛЧ,а бюджет клуба, примерно как столовой ПСЖ. Вот такого тренера можно назвать великим.
Пусть в Ньюкасл придёт,там тоже шейхи и посмотрим на великого Энрике, велик ли он на самом деле или же в чьих то мечтах.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:16
В АПЛе не факт,что ПСЖ было бы в топ5, там бы им бой давал Лестер и Саутгемптон и Ипсвич. Конечно же они их побеждали,но это сказывалось на следующих матчах. А ещё и лига чемпионов и внутренние кубки и лучшая команда мира, становилась крепким середняком. Поэтому и в АПЛе шейхам пришлось бы вливать лярды,как и МС. О чём можно говорить если финал ЛЕ был английский и играли там аутсайдеры.
Я вот смотрел матч с бетисом, там Челси было в разы сложнее победить,чем на Митлайфе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:10
Сильнейшую команду в мире,вчера вынесли вперёд ногами.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:09
Во втором тайме можно было играть в любой футбол и автобус и формула 1, при счёте 3:0 уже было всё ясно. У парижан нет характера,они не умеют переламывать ход игры и этот матч доказательство. Ну в лиге1 им если и кто даст бой в матче,то по исходу чемпионата парижане всё равно займут 1 место. Так что одним поражением больше или меньше, итог один. Бофаго забили им гол и автобус выставили, правда бразильцы на нем и приехали,даже не автобус а на БТР. Взламывать такую оборону они практически не способны, а вот пропустить вполне.
Пенсы их просто смяли в первом тайме,в первую очередь самоотдачей. Терпение и труд ПСЖ перетрут. Ну и потом нервы начали сдавать,вплоть до хватание за шевелюру,это же насколько надо быть ничтожеством,что бы так поступить?! Хотя какой поп такой и приход.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 13:07
По мне так Энрике создавший (без Месси...без Неймара...без Мбаппе) сильнейшую в мире команду покруче чем Пеп которого шатают уже 8 месяцев всё кому не лень....с полутора миллиардным составом.....
Comentarios
Comentarios ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 13:02
Второй тайм
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 12:55
О каком автобусе речь? Челси вообще доминировал весь матч,иногда ослабевали хватку. Просто одни играли в футбол,а вторые грезили кубком и верили что Челси сами себе начнут забивать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:53
Ему до большого тренера как до Киева рачки. Тренер он нормальный,но далеко ему до величины мирового масштаба. Многоразовый победитель лиги 1, прям фантастика. Тухель парижан выводил в финал ЛЧ,для тех кто забыл. Проиграли Баварии,но тогда мюнхенцы были мощнее,чем нынешние.
Взять Гвардиолу, у которого просто триумф в АПЛе, тоже взял ЛЧ с Ман Сити,была ещё и с барсой, ведёт себя корректно,даже проигрывая аутсайдерам,никого не пинает и за шею не хватает,хотя тоже ему обидно в проигрыше.
А кто такой Энрике? Да о нём только что узнали....
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 12:46
Самое интересное, что тренер лишний раз этим действием показал свою психической эмоциональную слабость. Теперь он стал всеобщим посмешищем, сам себя опозорил. Жао ему бы навалял по полной.
Жао настоящий пацан,сказал пришел за трофеями,вот уже один получил , забил третий мяч Руме и снял все вопросы поединка. Пожелаем ему дальнейших успехов,он мне и в Чайках нравился.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:40, ред.
Один за шевелюру хватает и получает КК, тренер за шею хватает соперника и толкает. Надо уметь проигрывать с достоинством,а не опускаться до такого. Рюдигер мог тоже Энрике притоптать,за такое поражение и Алонсо навалять какому нибудь хвичу, но так адекватные люди себя не ведут.
Очень рано подхватил звёздную болезнь,что бы себя так вести и это всего то навсего один раз с ПСЖ взял ЛЧ. У Папы Карло трофеев будет побольше и то себя ведёт скромно. Иди в раздевалки и бросай бутсы с своих игроков,но с соперником надо вести себя по джентльменски.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:48
Очень надеюсь, Маэстро, очень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:29
Причём уже очень скоро)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:25
ПСЖ сильнейшая команда Европы, благодаря Энрике, а этот мальчишка ещё ноунейм и его ждёт ещё куча поражений с Челси
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:12
Энрике клоунаду устроил да и весь Париж
Romeo 777
Romeo 777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:22
Да не, это скорее французики, возомнившие из себя богов футбола не умеют проигрывать…в первом тайме, уже при 2:0 показывали свою неадекватность и нервозность на ровном месте, и так же после финального свистка видите ли им не понравилось, что игроки Челси начали праздновать и поздравлять друг друга. А поведение Энрике, к которому никто даже не обращался лишь тому подтверждение 😁
tmd3d9gdwwqz
tmd3d9gdwwqz
сегодня в 10:10
Энрике был хамлом ,им он и остался !Челси дало такую оплеуху ПСЖ вместе с Энрике ,что тот теперь долго не очухается.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:53
Мог бы удивить, однозначно!!! Но тупорылое руководство Гамбурга, запретило Мудрому Магату баллотироваться на пост президента клуба...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:45
Пока да Дортмунд не то Лейпциг тоже. Конкуренции нет Гамбург вернулся вот он может удивить
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:41
А мне не нравится- предсказуемый и силовой. Возможно, только Бавария играет, в относительно интересный футбол.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 08:39, ред.
Турнир, однозначно выставочный, если, сам Трамп присутствовал на церемонии награждения. Конечно выставочный, потому что для развития Соккера в США, именно таких команд и не хватало. Но в Америке, как и всё - исключительно рассматривается как большое ШОУ, вот и этот турнир не стал исключением.

Помните, Юрий, слова, незабвенного Н.О.Гриценко, в разговоре со Штирлицем:"...этих болванов, погубит, их же техника..."
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:35
Мне нравится немецкий футбол. Стихийный у них . Нравится что этих перепасовок нет по 10 тыс раз
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:33, ред.
Так то да. Но кто тут отрицает падение уровня футбола в АПЛ ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:31, ред.
Ещё недавно, АПЛ- была самой сильной лигой в мир Бомондом, АПЛ была в лучшие годы Ливера и МС!!! Сейчас, фактически, это среднестатистическая лига...Если лидер АПЛ Ливерпуль, в Париже играет в трусливый футбол, жмется к своим воротам и отбивается куда попало, то вряд ли, на сегодня, АПЛ можно назвать Бомондом... А все ссылки и отмазки на долгий и трудный сезон- в пользу бедных. Тем более, англичане привыкшие к интенсивному календарю...
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:27
Победить обе команды хотели искры летали. Индивидуальное мастерство видимо повыше пока у Челси
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:26, ред.
Доброго дня, Виктор!

Нет, я и не думал о конспирологии. Такие турниры с такими командами не разыгрываются нигде, кроме поля. Просто, возможно, в угоду вкусам американских зрителей, команды играли немного не так, как они бы сыграли на европейском континенте.
Этот турнир мне напомнил выставочные матчи, что-то типа "Сборная мира" - "Сборная Европы", где главное не результат, а зрелищность.

Да, Вы можете сказать, что травма Мусиалы вовсе не настраивает на несерьёзное восприятие турнира, но и такое тоже случается даже на ровном месте. Страшная случайность.

И вот смотрю уже на прошедшие игры, их результаты, какие-то комментарии... И вот не могу отделаться от чувства, что не по-настоящему всё это.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:25
Челси не просто выбрали тактику. Они подошли к финалу с другим настроем. Ну и фактор Палмера, как Джокера, сыграл ключевую роль.
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:22
Я склоняюсь что Челси выбрали тактику играть в их футбол они и поплыли
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:21, ред.
ПСЖ играл в ранге фаворита и не вынес груза ожиданий и надежд...
По силе Парижа не соглашусь... ПСЖ оч. силён нынче.
Гость
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