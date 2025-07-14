У рулевого ПСЖ произошёл конфликт с игроком «Челси» после финала КЧМ

После финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ произошла массовая потасовка, которую в итоге погасили.
Главный тренер парижан Луис Энрике схватил за шею нападающего лондонского клуба Жоао Педро и толкнул его. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Я считаю шейхи поставили на Энрике не зря....
А фермерская Лига у французов или нет мне вообще бо-боку....какая разница...если он 19:0 обыгрывает и Интер и Майами и Атлетико и Баварию и Реал....
Я считаю шейхи поставили на Энрике не зря....
А фермерская Лига у французов или нет мне вообще бо-боку....какая разница...если он 19:0 обыгрывает и Интер и Майами и Атлетико и Баварию и Реал....
Пусть в Ньюкасл придёт,там тоже шейхи и посмотрим на великого Энрике, велик ли он на самом деле или же в чьих то мечтах.
Пусть в Ньюкасл придёт,там тоже шейхи и посмотрим на великого Энрике, велик ли он на самом деле или же в чьих то мечтах.
Я вот смотрел матч с бетисом, там Челси было в разы сложнее победить,чем на Митлайфе
Я вот смотрел матч с бетисом, там Челси было в разы сложнее победить,чем на Митлайфе
Пенсы их просто смяли в первом тайме,в первую очередь самоотдачей. Терпение и труд ПСЖ перетрут. Ну и потом нервы начали сдавать,вплоть до хватание за шевелюру,это же насколько надо быть ничтожеством,что бы так поступить?! Хотя какой поп такой и приход.
Пенсы их просто смяли в первом тайме,в первую очередь самоотдачей. Терпение и труд ПСЖ перетрут. Ну и потом нервы начали сдавать,вплоть до хватание за шевелюру,это же насколько надо быть ничтожеством,что бы так поступить?! Хотя какой поп такой и приход.
Взять Гвардиолу, у которого просто триумф в АПЛе, тоже взял ЛЧ с Ман Сити,была ещё и с барсой, ведёт себя корректно,даже проигрывая аутсайдерам,никого не пинает и за шею не хватает,хотя тоже ему обидно в проигрыше.
А кто такой Энрике? Да о нём только что узнали....
Взять Гвардиолу, у которого просто триумф в АПЛе, тоже взял ЛЧ с Ман Сити,была ещё и с барсой, ведёт себя корректно,даже проигрывая аутсайдерам,никого не пинает и за шею не хватает,хотя тоже ему обидно в проигрыше.
А кто такой Энрике? Да о нём только что узнали....
Жао настоящий пацан,сказал пришел за трофеями,вот уже один получил , забил третий мяч Руме и снял все вопросы поединка. Пожелаем ему дальнейших успехов,он мне и в Чайках нравился.
Жао настоящий пацан,сказал пришел за трофеями,вот уже один получил , забил третий мяч Руме и снял все вопросы поединка. Пожелаем ему дальнейших успехов,он мне и в Чайках нравился.
Очень рано подхватил звёздную болезнь,что бы себя так вести и это всего то навсего один раз с ПСЖ взял ЛЧ. У Папы Карло трофеев будет побольше и то себя ведёт скромно. Иди в раздевалки и бросай бутсы с своих игроков,но с соперником надо вести себя по джентльменски.
Очень рано подхватил звёздную болезнь,что бы себя так вести и это всего то навсего один раз с ПСЖ взял ЛЧ. У Папы Карло трофеев будет побольше и то себя ведёт скромно. Иди в раздевалки и бросай бутсы с своих игроков,но с соперником надо вести себя по джентльменски.
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Помните, Юрий, слова, незабвенного Н.О.Гриценко, в разговоре со Штирлицем:"...этих болванов, погубит, их же техника..."
Помните, Юрий, слова, незабвенного Н.О.Гриценко, в разговоре со Штирлицем:"...этих болванов, погубит, их же техника..."
Нет, я и не думал о конспирологии. Такие турниры с такими командами не разыгрываются нигде, кроме поля. Просто, возможно, в угоду вкусам американских зрителей, команды играли немного не так, как они бы сыграли на европейском континенте.
Этот турнир мне напомнил выставочные матчи, что-то типа "Сборная мира" - "Сборная Европы", где главное не результат, а зрелищность.
Да, Вы можете сказать, что травма Мусиалы вовсе не настраивает на несерьёзное восприятие турнира, но и такое тоже случается даже на ровном месте. Страшная случайность.
И вот смотрю уже на прошедшие игры, их результаты, какие-то комментарии... И вот не могу отделаться от чувства, что не по-настоящему всё это.
Нет, я и не думал о конспирологии. Такие турниры с такими командами не разыгрываются нигде, кроме поля. Просто, возможно, в угоду вкусам американских зрителей, команды играли немного не так, как они бы сыграли на европейском континенте.
Этот турнир мне напомнил выставочные матчи, что-то типа "Сборная мира" - "Сборная Европы", где главное не результат, а зрелищность.
Да, Вы можете сказать, что травма Мусиалы вовсе не настраивает на несерьёзное восприятие турнира, но и такое тоже случается даже на ровном месте. Страшная случайность.
И вот смотрю уже на прошедшие игры, их результаты, какие-то комментарии... И вот не могу отделаться от чувства, что не по-настоящему всё это.
По силе Парижа не соглашусь... ПСЖ оч. силён нынче.
По силе Парижа не соглашусь... ПСЖ оч. силён нынче.