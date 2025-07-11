«Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер Диогу Жоты

1752262954

вчера, 22:42

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб принял решение навсегда вывести из обращения номер нападающего .

20-й номер нельзя будет использовать не только в первой команде, но и в женской команде и клубах академии «красных». Такой решение было принято после консультации с супругой футболиста.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля вместе со своим братом Андре.