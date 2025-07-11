«Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер Диогу Жоты

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб принял решение навсегда вывести из обращения номер нападающего Диогу Жоты.
20-й номер нельзя будет использовать не только в первой команде, но и в женской команде и клубах академии «красных». Такой решение было принято после консультации с супругой футболиста.
Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля вместе со своим братом Андре.
Я бы понял, если бы он погиб от болезни, несчастного случая или любой другой смерти, к которой он не приложил руку, но тут вина полностью на нем. Человек, у которого есть 3 детей, жена, на которой женился 2 недели назад, и брат, сидящий рядом в машине, гонит под 200 ночью. Это безответственно и по-детски.
В общем, Ливерпуль с выводом номера перегнул палку, в остальном - молодцы.
Я бы понял, если бы он погиб от болезни, несчастного случая или любой другой смерти, к которой он не приложил руку, но тут вина полностью на нем. Человек, у которого есть 3 детей, жена, на которой женился 2 недели назад, и брат, сидящий рядом в машине, гонит под 200 ночью. Это безответственно и по-детски.
В общем, Ливерпуль с выводом номера перегнул палку, в остальном - молодцы.