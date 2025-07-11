 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер Диогу Жоты

вчера, 22:42

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб принял решение навсегда вывести из обращения номер нападающего Диогу Жоты.

20-й номер нельзя будет использовать не только в первой команде, но и в женской команде и клубах академии «красных». Такой решение было принято после консультации с супругой футболиста.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля вместе со своим братом Андре.

«Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер Диогу Жоты

Подписывайся в ВК
Все новости
Винисиус смеялся после поражения «Реала» от ПСЖ со счётом 0:4
10 июля Фото
«Реал» заиграл хуже после приезда Мбаппе. Хейтеры ждут неудачи Килиана против бывшего клуба
09 июляRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
«Кристал Пэлас» могут исключить из числа участников Лиги Европы
09 июля
Первое заседание комиссии, созданной в Испании к ЧМ-2030, пройдёт 15 июля
09 июля
Официально«Лион» остаётся в Лиге 1
09 июля
ОфициальноОфис ФИФА появился в башне Трампа
09 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 08:31
"Такой решение было принято после консультации с супругой футболиста."
астраханец
астраханец
сегодня в 07:13
Да пусть все номера выведут. А то гонщики нелегальные еще не закончились.
Nety
Nety ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 07:11
Мир где главное хайп, живут в условиях рынка
u77w9q9qejj4
u77w9q9qejj4
сегодня в 06:53
Так можно все номера вывести из обращения.
Bad Listener
Bad Listener ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 06:48, ред.
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    сегодня в 00:16
    Думаю, что это красивый жест со стороны клуба. Молодцы, Ливерпуль!
    SonicStar
    SonicStar ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Неистово поддерживаю. К тому это потеря денег для клуба. Так бы выручили эннею сумму за трансфер, а теперь шиш
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:04
    Память будет вечной о очень хорошо!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 23:58, ред.
    Ливерпуль поступил весьма достойно, проявив подобное уважение к памяти достойного человека и футболиста. А ведь поначалу карьера Жоты складывалась достаточно сложно. Тем не менее в 2020 году Диогу оказался в легендарном клубе и помог завоевать ему трофеи.. Хотя в Англии очень жестокая конкуренция это случилось. А сейчас Диогу Жоты с нами нет, как жаль. Он на всегда останется с Ливерпулем. Хотя номер можно было не изымать.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 23:55
    Ливерпуль уважает своих игроков, не только легенд.
    В истории клуба - чёрная страница! Не нужно винить игрока, его не стало, не важно по какой причине.
    Да и кто бы захотел взять себе 20-й номер? И с выводом номера согласен.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 23:39
    Нарвусь на критику, но за что? Жота не легенда Ливерпуля, чем он заслужил такие почести? Что он сделал для клуба? Вообще-то, от него хотели избавиться летом. Только потому что погиб? Так в этом он сам виноват. Последствие неосторожной и глупой езды. Чудо, что других с собой не забрал.

    Я бы понял, если бы он погиб от болезни, несчастного случая или любой другой смерти, к которой он не приложил руку, но тут вина полностью на нем. Человек, у которого есть 3 детей, жена, на которой женился 2 недели назад, и брат, сидящий рядом в машине, гонит под 200 ночью. Это безответственно и по-детски.

    В общем, Ливерпуль с выводом номера перегнул палку, в остальном - молодцы.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    вчера в 23:14
    Достойно уважения!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 23:11
    Все правильно сделали.... руководству респект.
    протон
    протон ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Не было сомнений в Ливерпуле
    протон
    протон
    вчера в 23:03
    Молодцы, скаузеры
    И всю сумму оставшуюся по зп вылатят семье, и номер выведут
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:46
    Жест достойный уважения своему игроку...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     