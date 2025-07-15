Боселли из «Пари НН» ждёт предложений от топ-клубов Российской Премьер-Лиги

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вчера, 08:29

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН» , заявил о желании игрока перейти в другой клуб.

Хотели бы уйти. Трансферное окно только началось, предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России. Хуан забил 11 голов в прошедшем сезоне. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им.

В сезоне-2024/25 он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Сочи» в товарищеском матче со счётом 1:0 благодаря голу Боселли на 31-й минуте.