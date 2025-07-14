Бывший нападающий «Милана» Лука Йович мог продолжить карьеру в России.
По данным источника, услуги серба были предложены «Спартаку», однако московский клуб отказался от варианта с подписанием форварда.
Этим летом Йович покинул «Милан» и находится в статусе свободного агента.
Взяли главным распиаренного семеновода, а толку нет никакого в решении кадровых вопросов на зеленой поляне...
Неужели напёрстки кружатся только по зеленой скатерти?)))
"Звезда в шоке!)))"
Взяли главным распиаренного семеновода, а толку нет никакого в решении кадровых вопросов на зеленой поляне...
Неужели напёрстки кружатся только по зеленой скатерти?)))
"Звезда в шоке!)))"