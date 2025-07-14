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«Спартак» отказался от трансфера экс-нападающего «Милана» Йовича

вчера, 11:43

Бывший нападающий «Милана» Лука Йович мог продолжить карьеру в России.

По данным источника, услуги серба были предложены «Спартаку», однако московский клуб отказался от варианта с подписанием форварда.

Этим летом Йович покинул «Милан» и находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:49
Как-то так...

"Почему «Спартак», потратив зимой более 30 миллионов евро, провалил весеннюю часть сезона, до сих пор никто не объяснял. Наконец-то это сделал главный тренер, сообщив: все из-за слишком длинной паузы. Серьезно, посыл Станковича именно такой!

На конкретные вопросы по поводу игроков Деян отвечает уклончиво: ждали, что Угальде будет больше забивать, что Барко сыграет более ярко. Ждали, но ничего из этого не случилось.

Надеюсь, что тренер давал более развернутые ответы, когда отчитывался о своей работе перед руководством клуба. Чем-то же он должен был убедить боссов выдать ему новый контракт?

Итогом первого интервью серба стал вывод: «Спартаку» необходимо купить двух-трех новых футболистов, чтобы команда начала прогрессировать и показала игру, которую ждут болельщики.

Где финиширует «Спартак»? Малышев уверяет, что в новом сезоне красно-белые покажут, что в состоянии достичь большего, и нацеливаются на чемпионство. На чем это основано, никто не понимает.

Возможно, об этом нам расскажут следующим летом — Малышев или тот, кто придет на его место и будет держать удар вместо руководителей из «Лукойла», которые уже три года не могут построить конкурентоспособную команду."
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:30
Владыка морей, океанов и рельефа дна, ты не один не понял!
Шуня771
Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:29
Привет Уважаемый!

Логично, обождём, а потом дадим "копоти" по полной!)
lotsman
lotsman ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:20
По поводу трансфера Заболотного в Спартак я вообще их не понял. Но это я не понял, а им виднее.)
Vilar
Vilar ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:15
Зато заболотный нужен всем, спартаку повезло - был первым в очереди.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:03
Привет, Олег! )
У меня даже мыслей нет, ПОЧЕМУ отказались его взять в команду.
Горячиться по - поводу его НЕперехода не хочу и не буду, благо трансферное окно ещё открыто будет достаточно долго...
Про "талант" Кахигао тоже ничего ПОКА писать не буду: вот закроется окошко, или Спартак объявит, что мол, этим летом - ФСЁ, тогда и оценим, что пришлО, а что ушлО из Спартака, как изменилась ИГРА команды и по другим критериям оценим.
Вот тогда и отпишусь.
Не, ну, если с 1-го тура на поле в КБ-цветах выйдет лютый колхоз, тогда, конечно, РЕЗКО выскажу своё мнение о руководителях клуба и команды намного раньше. )
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:10
Думаю, не взяли, потому что агент подписной бонус заломил. Эти барыги 10+ миллионов требуют за вещи, которые бы выпускник юрфака за пару тысяч сделал.
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:52
Согласен Ваше Благородие с Вами!
И по Сергееву и по атакующему футболу!
Но!
Иных уж нет - они в Динамо!
В атаке лишь самореклама!)
Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:57
Сергеев кстати был бы ваш вариант
Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:54
В атакующий футбол хотите играть но нужен нап
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:26
Мну вообще не понимает, чем занимается селекция Спартака?
Взяли главным распиаренного семеновода, а толку нет никакого в решении кадровых вопросов на зеленой поляне...
Неужели напёрстки кружатся только по зеленой скатерти?)))
"Звезда в шоке!)))"
Шуня771
Шуня771 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:20
Ценю! Зачёт! +++))
lotsman
lotsman
вчера в 13:14
Если игрок находится в статусе свободного агента и с ним никто не заключает контракт, значит он никому не нужен. А зачем Спартаку брать то, что никому не нужно.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:47
Из сообщений последних дней от селекции Спартака понятно что там всего два вида сделки:
1.Отказ в продаже Спартаку
2.Отказ Спартака от покупки
112910415
112910415
вчера в 12:32
Не надо такого
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:30
В руководстве точно 56ы. Зимой не взять Йовича за 4 миллиона с опытом Милана за то взять за 18 миллионов никому не известного негра из Греции)). За такие деньги такой нап точно бы не помешал. Но у нас как-Йович не нужен но зато нужен За23ный...
Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:28
У вас ща Заболотный есть )
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:21
Руководство Спартака действует как Лебедь, Рак и Щука - каждый тянет в свою сторону, в лучшем случае все стоят на месте. А ведь все должностные лица должны быть объединены единой победной целью. Раньше тренер обучал и воспитывал всех футболистов в команде, готовил кадровые предложения. У него было много обязанностей, в конце концов на нём держалась вся команда. Теперь наставник превратился в обычного физрука, которого держат в чёрном теле и, почему-то, не допускают к трансферам. Сейчас слишком раздута организационно-штатная структура, все эти многочисленные директоры только выпендриваются друг перед другом. Когда уже все они начнут работать на футбол?
r7g6t5pzuk6p
r7g6t5pzuk6p
вчера в 12:10
А жаль, помогал бы Заболотному манекенов пугать.
smcdvxwj3wfg
smcdvxwj3wfg ответ wqv4g9y6xc2r (раскрыть)
вчера в 12:07
Зенит - команда более высокого уровня.
wqv4g9y6xc2r
wqv4g9y6xc2r
вчера в 12:06
А чего Зениту не предложили?
k2dsgwyrdx47
k2dsgwyrdx47
вчера в 12:04
Видать запросили запредельную зарплату....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:57
Ну и правильно Спартак отказался от трансфера Йовича. То, что Лука серб , совсем не подтверждает его высокий уровень. Сейчас сербский нападающий является свободными агентом, для 27-ми летнего игрока это выглядит довольно странно. Ну и зарплата, видимо Йович слишком много запросил...
7jtdu4mp8eam
7jtdu4mp8eam
вчера в 11:56
Зачем вообще рассматривать таких игроков, у нас в стране своих таких навалом.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:54
Сбитый товарищ, у которого запутались и стропы запасного парашюта...
Зачем он Спартаку?
Может как тренера попробовать?
bcyyw69ksjfw
bcyyw69ksjfw
вчера в 11:50
Истеричка всех сербов решил в спартак перетащить.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 11:50
Думаю, что это правильное решение. После Айнтрахта Йович так нигде и не заиграл.
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