«Спартак» отказался от трансфера экс-нападающего «Милана» Йовича

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вчера, 11:43

Бывший нападающий «Милана» мог продолжить карьеру в России.

По данным источника, услуги серба были предложены «Спартаку», однако московский клуб отказался от варианта с подписанием форварда.

Этим летом Йович покинул «Милан» и находится в статусе свободного агента.