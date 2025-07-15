«Зенит» намерен приобрести форварда «Крузейро» Кайо Жорже

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вчера, 08:10

«Зенит» планирует купить нападающего «Крузейро» .

По информации источника, петербургский клуб уже сделал запрос о покупке 23-летнего футболиста. При этом сообщается, что бразильская сторона не собирается продавать игрока, да и он сам планирует остаться в чемпионате Бразилии, полагая, что так у него будет больше шансов для вызова в национальную сборную.

Кайо Жорже выступает за «Крузейро» с лета прошлого года после трансфера из туринского «Ювентуса». В 2025 году он сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.