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«Зенит» намерен приобрести форварда «Крузейро» Кайо Жорже

вчера, 08:10

«Зенит» планирует купить нападающего «Крузейро» Кайо Жорже.

По информации источника, петербургский клуб уже сделал запрос о покупке 23-летнего футболиста. При этом сообщается, что бразильская сторона не собирается продавать игрока, да и он сам планирует остаться в чемпионате Бразилии, полагая, что так у него будет больше шансов для вызова в национальную сборную.

Кайо Жорже выступает за «Крузейро» с лета прошлого года после трансфера из туринского «Ювентуса». В 2025 году он сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
h663uhgfwdf5
h663uhgfwdf5
вчера в 08:59
Кого-угодно, лишь бы с бразильскими корнями - такова политика Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 08:56
Справедливость то есть, только а наших реалиях она не достижима.
112910415
112910415
вчера в 08:52
как ?
до сих пор не приобретен форвард Крузейро ?!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:51
Интересно, а Богданыч знает об этом. Или его не спрашивают.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:36
Мне кажется, что Газпром умышленно поставляет подобные новости в российское информационное пространство. Монополисту доставляет удовольствие раздражать наших людей, а потом наблюдать за ходом негативной реакции. Представляю, как ухмыляется Миллер, упиваясь видимостью собственного величия и безнаказанности. Зря вы, господа, так уверены в себе - справедливость есть.
Гость
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