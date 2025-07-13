Стало известно, за какую сумму Садулаев перейдёт из «Ахмата» в ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» заплатят за трансфер игрока 7 млн евро (плюс 1 млн евро бонусами).
Сейчас проблема состоит в том, как эта сумма будет выплачена. «Ахмат» хочет получить деньги в течение года, а ЦСКА намерен выплатить их за 2,5 года.
Лечи готовый игрок, в отличии от бразильских новичков, не нужно время на адаптации. Интерес Садулаева имеют не только ЦСКА, но и Зенит и Краснодар. Значит, есть за что
Лечи готовый игрок, в отличии от бразильских новичков, не нужно время на адаптации. Интерес Садулаева имеют не только ЦСКА, но и Зенит и Краснодар. Значит, есть за что
Нy a если серьезно, то Лечи- классный игрок. Однозначно, ослабит своим уходом Ахмат. Усилит ли ЦСКА? Думаю да. Этот возможный трансфер, меня лично, очень интригует...
Нy a если серьезно, то Лечи- классный игрок. Однозначно, ослабит своим уходом Ахмат. Усилит ли ЦСКА? Думаю да. Этот возможный трансфер, меня лично, очень интригует...
В рублях по курсу ЦБ = 637 840 000 руб. Звучит цифра красиво, вот и боятся озвучить. А не является ли это нарушением закона??
В рублях по курсу ЦБ = 637 840 000 руб. Звучит цифра красиво, вот и боятся озвучить. А не является ли это нарушением закона??