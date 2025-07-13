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Стало известно, за какую сумму Садулаев перейдёт из «Ахмата» в ЦСКА

вчера, 13:43

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» заплатят за трансфер игрока 7 млн евро (плюс 1 млн евро бонусами).

Сейчас проблема состоит в том, как эта сумма будет выплачена. «Ахмат» хочет получить деньги в течение года, а ЦСКА намерен выплатить их за 2,5 года.

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ b7u79vghfgen (раскрыть)
вчера в 18:19
ЦСКА хитрые. Не заиграет, на аренде отобьют. По этому на 2.5 года растянуть 7 лямов хотят. По мне как лучше нового скаута приобрести. Трансферы у коней откровенное гов..ще !
isamsn
isamsn
вчера в 18:15
Вобщем неплохой игрок. Может пригодится. Проблема что он уже 8 полузащитник. Прийдётся с кем то растоваться. Без игровой практики ребята на скамейке зачахнут.
b7u79vghfgen
b7u79vghfgen
вчера в 15:54
Через год обратно убежит в Ахмат.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:14
По крепостному никак не примут решение...
Comentarios
Comentarios ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:54
4 4 2 не люблю я эту схему
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:53
Челестини на сборах ЦСКА наигрывает схему 4-3-3, и Лечи идеально подойдет на позицию ЛФА или ПФА.
Лечи готовый игрок, в отличии от бразильских новичков, не нужно время на адаптации. Интерес Садулаева имеют не только ЦСКА, но и Зенит и Краснодар. Значит, есть за что
lotsman
lotsman
вчера в 14:42
Интересно, какую схему применит новый тренер с приобретением Садулаева.
Capral
Capral
вчера в 14:38
А дороже всех- всё равно Тюкавин.
Нy a если серьезно, то Лечи- классный игрок. Однозначно, ослабит своим уходом Ахмат. Усилит ли ЦСКА? Думаю да. Этот возможный трансфер, меня лично, очень интригует...
Vilar
Vilar
вчера в 14:31
Почему два российских клуба заключают договор купли-продажи живого российского футболиста-человека в европейской валюте, за 7 (семь!!!) млн. евро?
В рублях по курсу ЦБ = 637 840 000 руб. Звучит цифра красиво, вот и боятся озвучить. А не является ли это нарушением закона??
8rcdxuhf3yux
8rcdxuhf3yux
вчера в 14:27
Еще одного футболиста угробят в Москве.
Comentarios
Comentarios ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 14:21
Муть. Цска в два напа не умеют играть. Серб еще настроил игру. Не вариант
Comentarios
Comentarios ответ Джохар Ву (раскрыть)
вчера в 14:17
Куда мне
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 14:15
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 14:12
    Хорошая связка будет,Садулаев-Мусаев!
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 14:11
    Что то дороговато, если в твердой валюте.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:55
    Довольно дорого по российским меркам. Но ЦСКА знает, что делает.
    2xckuy9bznrq
    2xckuy9bznrq
    вчера в 13:53
    У цска же нет денег совсем или уголовник опять потряс Почту России.
    Comentarios
    Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:49
    Чем знаменит непонятно
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:47
    Стоит ли он этого?
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