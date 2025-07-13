«Ахмат» активнее «Спартака» на трансферном рынке. Удивили приглашением сильных нападающих

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13 июля 2025, 15:24

Середняк обскакал грандов РПЛ .

В Грозном мечтают перекрыть сложный прошлый сезон

У «Ахмата» шесть новичков, а у «Спартака» в графе «подписания» ветеран Заболотный. В Грозном реагируют на свои неудачи. Весной «Ахмат» не покинул зону стыковых матчей. Повезло, что не встретили «Сочи» в переходном раунде, а сыграли против «Урала». Соперник неплохо сопротивлялся, но удача была на стороне «Ахмата». В Екатеринбурге возмущались по поводу судейства. Главе РПЛ Алаеву действия арбитров тоже не понравились. А результат на табло – «Ахмат» остался в РПЛ .

Опытный тренер Ташуев покинул команду после поражения в первом стыковом матче против «Урала». В истории «Ахмата» было увольнение наставника в перерыве матча, так что в клубе поняли эмоциональное решение ветерана. Федор Щербаченко, который работал старшим тренером в штабе Ташуева, помог обыграть «Урал» 2:0 в ответном поединке. А после этого принял приглашение в штаб Ромащенко – этот экс-тренер «Ахмата» возглавил «Урал». И вновь в Грозном искали наставника.

В «Ахмате» обратили внимание на работу Сторожука в тульском «Арсенале». До этого тренер набирался опыта в «Краснодаре». Наставник Сторожук довольно молодой, зато он десять лет в новой профессии после неудачного завершения карьеры футболиста. Класс тренера проверят в первых турах РПЛ , а летом «Ахмат» чуть ли не чемпион высшего дивизиона на трансферном рынке. Интерес к их работе вызывают именно подписания, большинство из которых направлены на усиление линии атаки.

Многие известные клубы РПЛ пока недостаточно активны на трансферном рынке. «Зенит» сделал два дорогих трансфера. «Динамо» подписало двух российских футболистов. «Краснодар» не нашел пока элитных легионеров и начал сезон с поражения от ЦСКА в Суперкубке страны в Казани. У «армейцев» немного денег, нельзя развернуть бурную трансферную кампанию. «Локомотив» тоже не спешит, выполнил лишь обязательную программу лета – подписал рослого форварда Комличенко.

Конате, Мансилья и Касинтура – новая тройка в нападении

Зрителям, которые следят за РПЛ , ни одного из этих форвардов не нужно представлять. Мохамед Конате недавно покинул «Ахмат» свободным агентом и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» занял скромное одиннадцатое место в чемпионате шейхов. Форвард Конате забил 4 гола и сделал 2 ассиста в составе нового клуба. Ставку на него признали неудачной, рослый и крепкий футболист решил вернуться в «Ахмат». Вот только теперь у Мохамеда будут новые напарники.

Атлетичный Мансилья привычно был одним из главных футболистов «Оренбурга». Команда вылетела из РПЛ , но после отстранения «Торпедо» возвращается в элиту. Уже без аргентинца, который много лет выступал в высшей лиге и прекрасно знает защитников большинства соперников. «Ахмат» получил усиление левого фланга, а воспитанник клуба Садулаев добивается трансфера в ЦСКА . Пока переговоры зашли в тупик. «Армейцы» согласны на 8 млн евро, но просят растянуть платежи по годам.

Огромная сумма для трансфера игрока сборной России. Будущий доход намекает на новые трансферы «Ахмата». Кроме возвращения Конате свободным агентом – логично, что Мохамед получил хорошие подъемные, и подписания Мансильи на левый фланг, Сторожук озаботился об усилении правого края атаки. В «Ахмате» сыграет Касинтура. Эгаш создавал голы в составе «Динамо» их Махачкалы. Раньше форвард играл за «Уфу», знаком с РПЛ . В грозном собрали крутую атаку, но есть другие линии.

В обороне «Ахмата» выделялся молодой центральный защитник Ибишев. Его коллега из Туниса Гандри раскрыл атакующий потенциал голами в ворота «Рубина» и «Ростова», но в будущем сезоне пусть забивают хавбеки и форварды. В середине поля пока самые заметные проблемы. Уткин вернулся после аренды в «Ростов». Новые хавбеки не выделяются опытом. Исмаэл и Камилов в прошлом сезоне допустили слишком много ошибок без мяча. Пригодился бы трансфер нового лидера полузащиты.

Успех «Ахмата» зависит от спокойствия руководителей клуба

У команды из Грозного всегда совпадали стиль футбола и манера управления клубом. Пытались активно играть флангами, нередко футболисты «Ахмата» были среди лидеров по единоборствам, как их коллеги из «Динамо», из ещё одной атакующей и агрессивной команды РПЛ . Но если у москвичей в офисе опытный директор Бувач, то у «Ахмата» могут быть изменения в руководстве. И важно, чтобы в клубе из Грозного не вернулись к неудачной практике постоянной смены наставников в ответ на разовые неудачи.

В футболе поражения – часть рабочего процесса. Важнее всего изначально подобрать наставника с тонким вкусом, а потом не мешать ему работать на дистанции. «Ахмат» бывал высоко в таблице, но пятое место больше не отправляет в еврокубки. Футболистам сложно было найти мотивацию после подъема, даже когда на поле были сильные игроки, вроде Бериши, Богосаваца и Садулаева. Конате тоже хотел проверить себя на новом уровне. И тяжело сказать, в какой форме окажется Мохамед после неудачи в стране шейхов.

«Ахмат» в прошлом сезоне не сумел вернуться к стройной игре в атаке. Они не забили больше голов в РПЛ , чем «Пари НН», а эта команда вылетела из высшей лиги после матчей против «Сочи». Конечно, в будущем у многих середняков могут возникнуть серьезные проблемы. В таком случае «Ахмат» проскочит в таблице и «Динамо» из Махачкалы, ведь у этого клуба небольшой бюджет, и «Крылья Советов». Огромные долги самарцев могут потащить их вниз в таблице. «Ахмату» проще, у них довольно стабильное финансирование.