«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за колумбийца Риоса

1752528450

сегодня, 00:27

«Зенит» ведет переговоры о возможном переходе полузащитника сборной Колумбии .

Как сообщает источник, петербургский клуб направил бразильскому «Палмейрасу» официальное предложение о трансфере за 30 миллионов евро.

Сам Риос, кстати, вариант с продолжением продолжить карьеру в России отклонил. Ричард хотел бы стать игроком итальянской «Ромы», однако условия римского клуба не устраивают «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу хотел бы заработать на продаже колумбийца те самые 30 млн евро, а «красно-желтые» предлагают лишь 24 млн.