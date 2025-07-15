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«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за колумбийца Риоса

сегодня, 00:27

«Зенит» ведет переговоры о возможном переходе полузащитника сборной Колумбии Ричарда Риоса.

Как сообщает источник, петербургский клуб направил бразильскому «Палмейрасу» официальное предложение о трансфере за 30 миллионов евро.

Сам Риос, кстати, вариант с продолжением продолжить карьеру в России отклонил. Ричард хотел бы стать игроком итальянской «Ромы», однако условия римского клуба не устраивают «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу хотел бы заработать на продаже колумбийца те самые 30 млн евро, а «красно-желтые» предлагают лишь 24 млн.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:19
При любой покупке иностранца, даже качественного, всегда нужно помнить про лимит. На лавке игроки сидеть не будут. А их набрано уже с лихвой...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:03, ред.
Такими темпами... Зенит через пару лет может и МС догнать....по стоимости состава...

Но зачем??

Это ж как надо не верить в своего тренера...чтоб дать ему игроков на 250 млн....ради того чтоб свергнуть с первой строчки таблицы 98-миллионный Краснодар....???
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:46
Ну не хочет он. Зачем это все?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 01:24
Думаю, Зениту не стоит его подписывать раз сам игрок не хочет ехать в Россию. Потом проблем с ним не оберешься. А Палмейрасу следует пойти навстречу Риосу и отпустить его в Рому тем более что разница в сумме трансфера не такая большая. Полагаю, что в итоге клубы договорятся.
stasil2
stasil2
сегодня в 01:14
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:10
    в год 100 летия клуба Зенит остался без трофеев))) что то сломалось внутри.
    вот и проводят крутые трансферы.
    денег море, конкурентов тоже.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:44
    Рим не тянет против Зенита)...как говорится "Бедность не порок"))...
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:30, ред.
    Реально- пир во время чумы. Сорят деньгами, как в мирное время...
    И почему только 30, а не 50?
    Гость
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