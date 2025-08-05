«Галатасарай» ведёт с ПСЖ переговоры о трансфере Сафонова

«Галатасарай» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возможном переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова.
Об этом сообщил турецкий журналист Сулейман Родоп в социальных сетях и в своей программе на YouTube.
Первоначально стамбульский клуб обратился в ПСЖ по поводу потенциального трансфера Джанлуиджи Доннаруммы, но в итоге начал прорабатывать вариант с Сафоновым.
Молодец !!!
Краснодар - Париж - Стамбул - ??? - ???
Красивые места...звёздные команды...
Удачи парню...
Молодец !!!
Краснодар - Париж - Стамбул - ??? - ???
Красивые места...звёздные команды...
Удачи парню...