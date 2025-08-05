«Галатасарай» ведёт с ПСЖ переговоры о трансфере Сафонова

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вчера, 09:15

«Галатасарай» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возможном переходе вратаря сборной России .

Об этом сообщил турецкий журналист Сулейман Родоп в социальных сетях и в своей программе на YouTube.