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«Галатасарай» ведёт с ПСЖ переговоры о трансфере Сафонова

вчера, 09:15

«Галатасарай» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возможном переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Об этом сообщил турецкий журналист Сулейман Родоп в социальных сетях и в своей программе на YouTube.

Первоначально стамбульский клуб обратился в ПСЖ по поводу потенциального трансфера Джанлуиджи Доннаруммы, но в итоге начал прорабатывать вариант с Сафоновым.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 14:56
Тут плакать нужно, а не смеяться.Это реалии жизни, чудес не бывает. Миранчуки один возвращается, другой в млс вату катает, Захарян на банке, кузяев уже без клуба. Кокорин только в чемпионате водокачки на Кипре зажигает, да в Греции трое толи играют, толи как-нибудь. Вот и все наши Леги в Европе. И до матвея очередь дошла. Пришёл украинский пацан и указал Матвею на выход. Где гарантии, что в другом новом клубе это не повториться ? Вот тут давайте похохочем, это ещё не дно, ведь Головин 2-3 сезона будет в Монако играть. А вот дальше-дно.
u7j3dszfhmv9
u7j3dszfhmv9
вчера в 14:53
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Рим и жизнь удалась))
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 13:52
    Стамбул хороший город, Босфор, острова с историей и т.д.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:48
    Сколь увлекательный круиз у Матвея....вырисовывается...
    Молодец !!!
    Краснодар - Париж - Стамбул - ??? - ???
    Красивые места...звёздные команды...
    Удачи парню...
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    вчера в 12:15
    Сарай хочет пошуметь.
    AKH
    AKH
    вчера в 11:15
    Странное подписание было с самого начала. На ленточке он стопудово не выиграл бы конкуренцию у Донаруммы, а ногами играть он тоже не умеет. Хорошо для него, что Гала его купит. Играть будет стабильно. Плюс как никак победитель ЛЧ :)
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:03
    Может там хоть играть будет!
    112910415
    112910415
    вчера в 10:48
    Первым номером будет!
    Мясо69
    Мясо69 ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 10:32
    ААхахаха))
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 09:48
    Хороший вариант для него по сути. Главное, не в РПЛ возвращаться.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 09:28
    В Зенит ему нужно переходить. И позицию вратарскую усилит и самому спокойнее и надёжнее будет. Наигрался уже, пора домой.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:19
    Сафонов стал уже не нужен ПСЖ.
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