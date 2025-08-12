ПСЖ хотел исключить слова Хакими о «Золотом мяче» из его интервью

«Пари Сен-Жермен» поддерживает вингера Усмана Дембеле в его стремлении получить «Золотой мяч», при этом не исключая возможности номинации других игроков клуба, в том числе Ашрафа Хакими.
Учитывая провокационный характер интервью марокканца, способного вызвать общественный резонанс, клуб попытался удалить соответствующий фрагмент, касающийся этой награды.
Однако Хакими не согласился с этим, заявив о своем праве высказываться о желании получить «Золотой мяч».
В сложившейся ситуации ПСЖ остается «очень спокойным» и полностью «сосредоточен на подготовке» к матчу за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который состоится 13 августа.
Ранее Ашраф Хакими в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»:
Если у меня есть возможность выиграть эту награду, я считаю, что это вполне заслуженно. Я провел выдающийся сезон: не так много игроков смогли забить в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов, а для защитника это сделать еще сложнее.