Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ хотел исключить слова Хакими о «Золотом мяче» из его интервью

сегодня, 09:43

«Пари Сен-Жермен» поддерживает вингера Усмана Дембеле в его стремлении получить «Золотой мяч», при этом не исключая возможности номинации других игроков клуба, в том числе Ашрафа Хакими.

Учитывая провокационный характер интервью марокканца, способного вызвать общественный резонанс, клуб попытался удалить соответствующий фрагмент, касающийся этой награды.

Однако Хакими не согласился с этим, заявив о своем праве высказываться о желании получить «Золотой мяч».

В сложившейся ситуации ПСЖ остается «очень спокойным» и полностью «сосредоточен на подготовке» к матчу за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который состоится 13 августа.

Ранее Ашраф Хакими в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»:

Если у меня есть возможность выиграть эту награду, я считаю, что это вполне заслуженно. Я провел выдающийся сезон: не так много игроков смогли забить в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов, а для защитника это сделать еще сложнее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик — о ситуации с капитанством тер Штегена: «Рад, что удалось всё решить»
Вчера, 07:54
Станкович расцарапал живот Монтесу во время матча «Локомотив» – «Спартак»
10 августа
Бербатов, Галлас и Стерлинг. Футболисты, которые устроили забастовку, чтобы уйти из клуба
09 августаЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии1
Официально«Барселона» вернула тер Штегену капитанскую повязку, конфликт улажен
09 августа
В «Торпедо-Владимир» объяснили исключение вратаря после интервью
06 августа
Футболисты готовят иск на миллиард евро. Бывший игрок «Локомотива» подарил адвокатам идею
06 августаRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии4
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:56
Это может разделить голоса, как с ситуацией Беллингема и Вини. В итоге ЗМ получит Ямаль
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:49
Хакими безусловно, заслужил ЗМ))) надеюсь, Африка будет голосовать за своего
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 