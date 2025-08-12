ПСЖ хотел исключить слова Хакими о «Золотом мяче» из его интервью

1754981005

сегодня, 09:43

«Пари Сен-Жермен» поддерживает вингера в его стремлении получить «Золотой мяч», при этом не исключая возможности номинации других игроков клуба, в том числе .

Учитывая провокационный характер интервью марокканца, способного вызвать общественный резонанс, клуб попытался удалить соответствующий фрагмент, касающийся этой награды.

Однако Хакими не согласился с этим, заявив о своем праве высказываться о желании получить «Золотой мяч».

В сложившейся ситуации ПСЖ остается «очень спокойным» и полностью «сосредоточен на подготовке» к матчу за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который состоится 13 августа.

Ранее Ашраф Хакими в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: