«Барселона» вернула Тер Штегену капитанскую повязку, конфликт улажен

сегодня, 00:55

Футбольный клуб «Барселона» опубликовал официальное заявление о закрытии дисциплинарного дела против своего вратаря Марка-Андре Тер Штегена.

Немец подписал необходимое клубу медицинское заключение для подачи в Ла Лигу, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать другого голкипера Хоана Гарсию, которого нынешним летом приобрели у «Эспаньола».

Тер Штеген теперь официально вновь является капитаном «Барселоны».

Ранее сам голкипер опубликовал в социальных сетях заявление по поводу перенесенной операции на пояснице, из-за которой он не сможет играть в ближайшие месяцы. Помимо прочего, немец отметил следующее:

Я ни в коем случае не мог предположить, что неприятная ситуация с моей операцией повлияет на регистрацию партнеров по команде, которых я глубоко уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности делить раздевалку еще много лет.

Zangiota
Zangiota
сегодня в 10:36
Чтобы держатся на плаву делать такие хайпы... Блин куда катится этот мир. Скоро узнаем что в туалете условный тер штеган использовал три куска бумаги место четырёх?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:06
Клоуны
112910415
112910415
сегодня в 09:00
Буря в стакане воды
q3c9yyueav4e
q3c9yyueav4e
сегодня в 07:41
Но обиду наверняка затаил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:23
Может кто ещё и роман напишет по этому поводу ☝️😜
shlomo
shlomo
сегодня в 06:44
А правильно ли поступили что ему вернули капитанство.... сомнения у меня есть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:17
Прогнули товарища... А эти заявления для прессы...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 05:47
А что, никого достойней нет?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:57
Я это правда вижу? Человек, имеющий фамилию Тер Штеген подписал необходимое клубу медицинское заключение, после чего включил дурака и сказал: - "Я не мог предположить, что неприятная ситуация с моей операцией повлияет на регистрацию партнёров по команде и что-то там про возможность делить раздевалку ещё много лет". После этого Барселона торжественно возвращает немцу капитанскую повязку и объявляет конфликт исчерпанным. И что, он и дальше будет капитаном команды, в которую фактически плюнул? Не знаю, но я разочарован...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:51
Капитан в лаарете получается
Barcelona
Barcelona ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:49
Слишком много на себя взял!
Alex Riddle
Alex Riddle
сегодня в 01:46
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:58
    Молодцы все. Устроили цирк)) а то было скучно в летом. И все таки надо продать немца.
    Гость
