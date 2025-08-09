«Барселона» вернула Тер Штегену капитанскую повязку, конфликт улажен

Футбольный клуб «Барселона» опубликовал официальное заявление о закрытии дисциплинарного дела против своего вратаря Марка-Андре Тер Штегена.
Немец подписал необходимое клубу медицинское заключение для подачи в Ла Лигу, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать другого голкипера Хоана Гарсию, которого нынешним летом приобрели у «Эспаньола».
Тер Штеген теперь официально вновь является капитаном «Барселоны».
Ранее сам голкипер опубликовал в социальных сетях заявление по поводу перенесенной операции на пояснице, из-за которой он не сможет играть в ближайшие месяцы. Помимо прочего, немец отметил следующее:
Я ни в коем случае не мог предположить, что неприятная ситуация с моей операцией повлияет на регистрацию партнеров по команде, которых я глубоко уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности делить раздевалку еще много лет.