В «Торпедо-Владимир» объяснили исключение вратаря после интервью

вчера, 21:12
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Владимир)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо-Владимир» Аслан Засеев рассказал источнику о причинах расставания с вратарём Богданом Марковым.

Ранее сообщалось, что игрока отчислили за интервью, которое не было согласовано с клубом, перед матчем первого раунда Пути регионов Кубка России с 2DROTS.

Причина отчасти из-за интервью. У этого решения комплекс причин. Во-первых, ему тренер объяснил, почему он переведён во вторую команду. Во-вторых, если мы даём интервью публично и на камеру, мы должны обсудить этот вопрос с руководством. Только тогда давать интервью. Мы уважаем соперника. Мы считаем, что то, что он сказал, неприемлемо. Он вообще-то третий вратарь... Кого он обыграет?

Vilar
Vilar
вчера в 22:27
Получается, что Марков накаркал и Торпедо проиграло задротам. Веская причина для увольнения.
Ternan
Ternan
вчера в 22:09
А я считаю что все правильно сказал, если они этих задротс не обыграют то можно стреляться и перестать считать себя футболистами
shlomo
shlomo
вчера в 21:38
Вывод меньше трепать языком....
