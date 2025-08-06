В «Торпедо-Владимир» объяснили исключение вратаря после интервью

Главный тренер «Торпедо-Владимир» рассказал источнику о причинах расставания с вратарём Богданом Марковым.

Ранее сообщалось, что игрока отчислили за интервью, которое не было согласовано с клубом, перед матчем первого раунда Пути регионов Кубка России с 2DROTS.

Причина отчасти из-за интервью. У этого решения комплекс причин. Во-первых, ему тренер объяснил, почему он переведён во вторую команду. Во-вторых, если мы даём интервью публично и на камеру, мы должны обсудить этот вопрос с руководством. Только тогда давать интервью. Мы уважаем соперника. Мы считаем, что то, что он сказал, неприемлемо. Он вообще-то третий вратарь... Кого он обыграет?