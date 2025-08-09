Бербатов, Галлас и Стерлинг. Футболисты, которые устроили забастовку, чтобы уйти из клуба

1754723259

сегодня, 10:07

Не все сделали правильный выбор.

Бывшие звезды «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» входят в число футболистов, объявивших забастовку в попытке добиться трансфера. Поскольку клубы не хотели отпускать своих работников, спортсмены начали бойкот. Так как сейчас Александер Исак пытается добиться ухода в другой клуб, недавно это делал Виктор Дьёкереш, то давайте вспомним еще 11 игроков, которые попытались использовать похожую тактику, чтобы достичь своих целей.

Димитар Бербатов

Сэр Алекс Фергюсон заявил, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать Бербатова летом 2008 года, что вызвало гневную реакцию председателя «Тоттенхэма» Дэниела Леви. Леви действовал жестко, не позволяя болгарину покинуть клуб, из-за чего тот отказался играть в лондонском дерби против «Челси». Глава «шпор» пожаловался в Премьер-лигу на «Юнайтед» — шаг, который сэр Алекс назвал «позорным», — и в конечном итоге нападающий перешел за 30 миллионов фунтов стерлингов в последний день трансферного окна.

Диего Коста

«Привет, Диего, надеюсь, у тебя всё хорошо. Спасибо за сезон, который мы провели вместе. Удачи в следующем году, но ты не в моих планах». Антонио Конте был очень любезен, что сообщил Косте, но писать ему такое было немного грубо, не правда ли? Хотя мы и не ожидали ничего другого от парня, который никогда не пользовался пряником, когда кнут был вполне уместен. В любом случае, возникла странная ситуация: Конте не хотел Косту, но и не желал его продавать. Нападающий остался в Бразилии, где ждал перехода в «Атлетико», который в итоге состоялся в январе 2018 года. Тут даже не бойкот, а что-то на уровне пары, которая хочет разорвать отношения.

Димитри Пайет

Один из самых ярких игроков АПЛ в 2016 году. Пайет тогда решил, что хочет вернуться в Марсель, и отказался играть за «Вест Хэм» несмотря на то, что недавно получил новый контракт на 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Впоследствии он сказал, что ему наскучил оборонительный футбол, который демонстрировала команда Славена Билича. «Можно сказать, я был взбешён, да. Я усердно работал в каждой игре, не получая от этого никакого удовольствия», — говорил француз. Пайет добился своего — стал запретной темой для обсуждения в восточном Лондоне, болельщики этот поступок не оценили. Недавно он открыл новую страницу в карьере, может, последнюю.

Леонардо Ульоа

Спустя полгода после победы в Премьер-лиге Ульоа, казалось бы, должен был быть счастлив в «Лестере». Но на самом деле нападающий настолько отчаянно хотел перейти в «Сандерленд», что отказался играть за «лис». Можно смело сказать, что Клаудио Раньери оказал аргентинцу услугу, не позволив ему уйти, поскольку «Сандерленд» закончил сезон на самом дне, вылетев в Чемпионшип и не возвращался в Премьер-лигу на протяжении восьми лет.

Рахим Стерлинг

После того как Стерлинг отклонил несколько новых предложений по контракту от «Ливерпуля», всем стало очевидно, что он хочет уйти в «Манчестер Сити». А когда его клуб сказал ему «нет», вингер просто отказался ехать в предсезонный тур. Агент Стерлинга, Эйди Уорд, сделал все, чтобы трансфер состоялся, вплоть до того, что назвал Джейми Каррагера тираном, чтобы заставить настроить болельщиков «Ливерпуля» против себя и устроить своему клиенту переезд на «Этихад».

Вильям Галлас

В 2006 году, когда казалось, что господство «Челси» над английским футболом окончательно установилось, Галлас решил, что «синие» платят ему недостаточно денег, и что он хочет уйти. Клуб отказался продавать игрока. Не удовлетворившись простой забастовкой, француз, по-видимому, сказал Жозе Моуриньо, что он будет забивать голы в свои ворота или совершать намеренные ошибки, если его выберут. Шутка, конечно, но все же как-то Галлас смог добиться трансфера в «Арсенал». Но француз оказал «Челси» огромную услугу, поскольку его трансфер сподвигнул Эшли Коула уйти в обратном направлении.

Маркос Рохо

Рохо отказался тренироваться в лиссабонском «Спортинге», когда пытался добиться перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, что по странному стечению обстоятельств побудило вмешаться в ситуацию Хуана Себастьяна Верона. «Верон был для меня как строгий отец, постоянно ругал меня. Однажды он позвонил мне, когда я отказался тренироваться со „Спортингом“. Он: „Не упрямься. Если „Манчестер Юнайтед“ хочет игрока, то они тебя получат“», — вспоминал бывший защитник «Спартака».

Клинт Демпси

Будучи опорой команды и одним из лучших игроков «Фулхэма» на протяжении нескольких лет, Демпси решил, что хочет покинуть клуб в 2012 году, что вызвало гнев менеджера Мартина Йола. Веб-сайт, принадлежащий той же компании, которой принадлежит «Ливерпуль», опубликовал статью о том, что он подписал контракт с «красными», хотя, по словам Йола, «Ливерпуль» даже не делал предложения по игроку. В последний день трансферного окна Демпси перешёл в «Тоттенхэм».

Себастьен Скиллачи

Скиллачи отказался выходить на поле за «Севилью» в отборочном матче Лиги чемпионов против «Браги» в 2010 году. «Я знал, что если бы играл против „Браги“, то не смог бы играть за „Арсенал“ в том сезоне в Лиге чемпионов», — признался ни в чем не раскаивающийся Скиллачи. Он получил свой трансфер, но провалился в «Арсенале».

Карлос Тевес

Тевес уже пытался покинуть «Сити» однажды, прежде чем отказался выходить на замену во время матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» в сентябре 2011 года. Клуб поддержал Роберто Манчини, который заявил, что Тевес «хотел уйти из Сити», однако игрок решил, что с него хватит, и сбежал в Аргентину после дисквалификации и штрафа. Пока он отсутствовал, агент Киа Джурабчан пытался договориться о переходе в «Милан». Однако, когда они отказались заплатить запрашиваемую «Сити» цену в 25 миллионов фунтов стерлингов, Тевес был вынужден вернуться в Манчестер. Нападающий вернулся в команду Манчини в марте, как раз вовремя, чтобы забить четыре гола и помочь «Сити» обойти «Юнайтед» и выиграть титул Премьер-лиги. Но в Манчестер он больше не вернется.

Пьер ван Хойдонк

Ван Хойдонк впервые захотел покинуть «Ноттингем Форест» в декабре 1997 года, когда им заинтересовался ПСВ . Однако Дэйв Бассетт смог уговорить нападающего выйти на поле — удачно вышло, форвард помог вернуть «Форест» в Премьер-лигу. Однако, поскольку «Ньюкасл», как сообщалось, был готов заплатить 7 миллионов фунтов стерлингов за игрока, Бассетт заявил, что рассмотрит только предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. Футболист уехал в Нидерланды и отказался возвращаться, что вызвало у Бассета злость — форвард тренера тоже не сильно жаловал.