Футболисты готовят иск на миллиард евро. Бывший игрок «Локомотива» подарил адвокатам идею

вчера, 16:44

Трансферные правила давно устарели.

Диарра выиграл дело против ФИФА

В октябре прошлого года бывший игрок сборной Франции Лассана Диарра выиграл судебное дело против ФИФА . Спорили из-за штрафа в 10.5 млн евро и дисквалификации. В 2014 году полузащитник пытался уйти из «Локомотива», он не сработался с тренером Кучуком. Диарра просил расторгнуть контракт, но его не отпустили. Лассана подписал соглашение с клубом «Шарлеруа», но ему запретили играть в Бельгии. Диарра лишили права на свободное перемещение и труд на 15 целых месяцев.

Полузащитник пошел в суд, но спортивные коллегии чаще всего поддерживают решения ФИФА . Диарра обязали выплатить компенсацию «Локомотиву». Москвичи отдали за переход хавбека «Анжи» 12 млн евро, а от следующей команды Лассана ничего не получили. «Марсель» забрал игрока лишь через год. В то время хавбек был интересен «Галатасараю». В «Локомотиве» пошли навстречу игроку, и согласились взять 5 миллионов евро вместо десяти, ведь догадывались, что в ФИФА зашли в серую зону.

Закон был на стороне футболиста, обычно за трансферы платит новый клуб, а не сам игрок. Диарра не перешел в «Галатасарай», а оказался в «Аль-Джазире» как свободный агент. Футболист не спешил отдавать «Локомотиву» деньги – адвокаты предложили ему подать в суд на ФИФА за сам штраф. Похожие дела тянутся годами, но осенью европейские судьи вынесли вердикт в пользу футболиста:

Нынешние правила ФИФА препятствуют свободному переходу профессиональных футболистов, желающих развивать карьеру в новом клубе. Эти правила влекут значительные юридические риски, непредвиденные и потенциально высокие финансовые риски, а также серьёзные спортивные риски для игроков и клубов. В совокупности данные правила препятствуют международным трансферам.

Проще говоря, трансферные правила вне закона. Они противоречат трудовым кодексам стран ЕС . В ФИФА сделали вид, что не проиграли в суде Диарра. Классическая тарабарщина в заявлении: «Мы за всё хорошее и против всего плохого. Будем реформировать, ведь обещали реформировать». Инфантино ввел временные правила заключения контрактов в футболе, но в ФИФА и УЕФА не спешат признавать свою вину, ведь боятся последствий. Футболисты подают коллективный иск на миллиард евро.

Трансферы противоречат законам ЕС

Обратимся к 37-й статье Конституции РФ , ведь она похожа по смыслу и тексту на аналогичные законы в Италии, Германии, Франции и за пределами ЕС , например, в Объединенном Королевстве. По Конституции труд свободен, есть право распоряжаться способностями, принудительный труд запрещен и можно бастовать. И вот здесь подвох. Основные законы большинства стран мира разрешают свободно менять место работы. Даже если существует контракт, то его можно разорвать без непомерного ущерба для работника.

Тогда почему в футболе есть сумма выкупа? Также футболисты лишены права на забастовку, ведь в случае забастовки юристы ФИФА , УЕФА и в топовых лигах пойдут в суд, требуя компенсировать сотни миллионов евро потерянной выгоды. Футболисты с трудовой точки зрения вне закона. У них нет права передумать работать на конкретный клуб, нет права бастовать, чтобы улучшить условия труда. А когда не нравится начальник – Диарра был против тренера Кучука, то игрок не может уйти на взаимовыгодных условиях.

Почему футболисты лишены права на гарантированный трансфер за деньги? Тогда сразу будет компенсация нынешнему клубу, пускай срочная сделка приведет к скидкам. Но это проблемы работодателя, пусть клубы лучше планируют сделки и не переплачивают так часто. Почему у футболистов заметно меньше трудовых прав, чем у электриков, программистов и врачей? Сама по себе компенсация за работника – нетипичная практика в других профессиях. Адвокатская фирма «Dupont-Hissel» помогала Диарра в его иске.

Это известные юристы, которые выиграли дело Босмана. Раньше в футболе игрок мог покинуть клуб после завершения контракта, только если его нынешний работодатель это разрешал. Дурацкое правило, но в ФИФА сидят странные люди, они обожают вредить футболистам. Лишь после долгого разбирательства в суде продавили право быть свободным агентом. А теперь голландские и другие футболисты хотят миллиард евро компенсации за дыры в трансферных правилах. С 2002 года пострадали десятки тысяч игроков.

У футболистов законные требования

Большие корпорации часто боятся плохой рекламы и разоблачения сильнее, чем разовых денежных потерь. Табачные компании в США годами рассказывали в рекламе, что их продукция не вредит здоровью, а когда проигрывали в судах, то требовали неразглашения деталей сделок с умирающими жертвами. В смысле сокрытия правды ФИФА – привычная большая корпорация, их цель – заткнуть рты и не платить по счетам. Никто не мешал чиновникам переписать правила трансферов два десятилетия назад.

Похоже, Инфантино важнее интересы миллиардеров, владеющих клубами, а нарушения прав футболистов его не волнуют. Президент ФИФА много лет не общается с прессой. Он боится жестких вопросов о коррупции, шейхах и пустых обещаниях. Бывшего юриста из Швейцарии попробуют достать в суде. Вот только иск слабее дела Босмана. Раньше клубы после завершения контракта брали человека в рабство, а теперь надо доказать, что есть право уйти в любой момент. Суд может приказать изменить законы.

Возможно, сумма выкупа контракта игрока по новым правилам будет падать от сезона к сезону. Но грандам такой расклад помешает. Рыночная стоимость футболиста и сумма, которую выбивают из наивного покупателя, часто различаются. Другой вариант – пересмотр клаусулы. В этом случае появится много споров. Клубы и ФИФА в проигрышном положении. Трансферный рынок уже дикий, там дефицит законов и логики. Пора навести порядок. Если коллективный иск поможет, то футбол только выиграет.

Свободные агенты были верной идеей. Жаль лишь, что Жан-Марк Босман потерял золотые годы карьеры, а его денежную компенсацию забрали кредиторы и адвокаты. Бельгиец спился и живет на пособие по безработице. Когда в ФИФА проиграют в новом суде, они изменят правила, чтобы ограничения не противоречили законам ЕС . Их дорогие юристы будут доказывать, что закон не имеет обратной силы. Диарра получит компенсацию, он ждёт финальную сумму, но тысячи других игроков могут остаться без выплат.