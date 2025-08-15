«Сандерленду» интересен защитник «Пари Сен-Жермен»

1755259332

сегодня, 15:02

Защитник «Пари Сен-Жермен» может оказаться в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 27-летний футболист привлёк внимание «Сандерленда». «Чёрные коты» пока не делали официального предложения парижанам, но всерьёз нацелены на подписание игрока.

Минувший сезон Мукиеле провёл в аренде у леверкузенского «Байера», сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее пресс-служба «Сандерленда» официально объявила, что состав команды пополнил защитник «Бешикташа» Артур Масуаку.