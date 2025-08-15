 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Сандерленду» интересен защитник «Пари Сен-Жермен»

сегодня, 15:02

Защитник «Пари Сен-Жермен» Норди Мукиеле может оказаться в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 27-летний футболист привлёк внимание «Сандерленда». «Чёрные коты» пока не делали официального предложения парижанам, но всерьёз нацелены на подписание игрока.

Минувший сезон Мукиеле провёл в аренде у леверкузенского «Байера», сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее пресс-служба «Сандерленда» официально объявила, что состав команды пополнил защитник «Бешикташа» Артур Масуаку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клуб из Саудовской Аравии должен отправить предложение по Миранчуку
Сегодня, 13:59
Слухи«Атлетико» отклонил все трансферные запросы по поводу защитника Молины
Сегодня, 13:39
СлухиПолузащитник «Атлетико» Галлахер интересен «Тоттенхэму»
Сегодня, 09:28
Слухи«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Спортинга» Юльманна
Сегодня, 08:12
Слухи«Ньюкасл» следит за форвардом «Ювентуса» Влаховичем
Сегодня, 07:57
Слухи«Манчестер Сити» отдаст молодого норвежца Нипана в аренду
Сегодня, 07:45
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Даже непонятно, на повышение пойдёт или на понижение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 