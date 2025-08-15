 
Полузащитник «Атлетико» Галлахер интересен «Тоттенхэму»

сегодня, 09:28

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер интересен клубам Английской Премьер-Лиги.

По информации источника, 25-летний футболист привлёк внимание лондонского «Тоттенхэма». Сообщается, что «шпоры» готовы заплатить за него требуемую сумму в размере 50 млн евро. Также стало известно, что за игроком следит «Ньюкасл». Сам Галлахер не против возвращения в Англию, где он уже выступал ранее в составе «Челси».

В минувшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:42
Пойдёт ли он в Тоттенхэм будучи воспитанником Челси 😁
Гость
