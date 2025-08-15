«Ньюкасл» следит за форвардом «Ювентуса» Влаховичем

1755233861

сегодня, 07:57

Нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 25-летним футболистом заинтересовался «Ньюкасл». Итальянцы намерены продать игрока из-за его высокой зарплаты в размере 12 млн евро в год, а «сорокам» требуется усиление на позицию центрального форварда в связи с ситуацией вокруг Александера Исака и его возможного ухода из команды.

В минувшем сезоне Влахович провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что он может перейти в «Милан».