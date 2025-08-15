 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Ньюкасл» следит за форвардом «Ювентуса» Влаховичем

сегодня, 07:57

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 25-летним футболистом заинтересовался «Ньюкасл». Итальянцы намерены продать игрока из-за его высокой зарплаты в размере 12 млн евро в год, а «сорокам» требуется усиление на позицию центрального форварда в связи с ситуацией вокруг Александера Исака и его возможного ухода из команды.

В минувшем сезоне Влахович провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что он может перейти в «Милан».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» отдаст молодого норвежца Нипана в аренду
Сегодня, 07:45
Слухи«Ньюкасл» будет штрафовать Исака за пропуск матчей
Вчера, 23:22
СлухиМакати уйдёт в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов
Вчера, 23:06
Слухи«Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за 70 млн евро
Вчера, 23:00
Слухи«Интер» готов предложить «Роме» 40 млн евро за полузащитника Коне
Вчера, 22:28
СлухиИсак всё ещё отказывается играть за «Ньюкасл» и хочет уйти в «Ливерпуль»
Вчера, 20:33
 
Все комментарии
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 09:21
Плохая замена Исаку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:46
Слежка ведётся и днём и ночью 🌙 ☝️😜
2meqhyaqbvan
2meqhyaqbvan
сегодня в 07:59
Этот еще может очень сильно блеснуть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 