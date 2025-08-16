Капитан «Пари НН» Эктов точно не сможет сыграть в нынешнем году

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о перспективе восстановления защитника после сложной операции на колене:

До зимнего перерыва он точно не сыграет. Очень сложная операция, она из двух частей состоит. Первую мы сделали, вторая будет где‑то через месяц в Германии. Нам Саши не хватает. Он был фактически назначен капитаном, сейчас капитаном стал Майга. Поэтому это огромная потеря для нас. Мы очень ждем, когда Саша восстановится. Он важнейший игрок не только на поле, но и в раздевалке.