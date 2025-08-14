 
Игрок «Динамо Барнаул», неудачно выполнивший сальто, выбыл до конца сезона

сегодня, 08:58
Динамо БарнаулЛоготип футбольный клуб Динамо Барнаул2 : 0Логотип футбольный клуб Оренбург-2Оренбург-2Матч завершен

Полузащитник «Динамо Барнаул» Кирилл Могель перенесёт операцию на колене и больше не сыграет в этом сезоне.

Несколько дней назад форвард получил травму, неудачно выполнив сальто при попытке отпраздновать гол в ворота «Оренбурга-2» в матче дивизиона Б Второй лиги.

Пресс-служба барнаульского клуба отмечает:

Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол!

В текущем сезоне футболист отметился четырьмя забитыми мячами.

DDT
DDT
сегодня в 10:49
сказочный дятел
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:08
Надо праздновать как Кристинка и никаких травм не будет
