Игрок «Динамо Барнаул», неудачно выполнивший сальто, выбыл до конца сезона

Полузащитник «Динамо Барнаул» Кирилл Могель перенесёт операцию на колене и больше не сыграет в этом сезоне.
Несколько дней назад форвард получил травму, неудачно выполнив сальто при попытке отпраздновать гол в ворота «Оренбурга-2» в матче дивизиона Б Второй лиги.
Пресс-служба барнаульского клуба отмечает:
Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол!
В текущем сезоне футболист отметился четырьмя забитыми мячами.