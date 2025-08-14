Игрок «Динамо Барнаул», неудачно выполнивший сальто, выбыл до конца сезона

1755151120

сегодня, 08:58

Полузащитник «Динамо Барнаул» перенесёт операцию на колене и больше не сыграет в этом сезоне.

Несколько дней назад форвард получил травму, неудачно выполнив сальто при попытке отпраздновать гол в ворота «Оренбурга-2» в матче дивизиона Б Второй лиги.

Пресс-служба барнаульского клуба отмечает:

Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол!

В текущем сезоне футболист отметился четырьмя забитыми мячами.