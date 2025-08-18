 
Агент Койта: «Информация, что Секу переходит в „Генчлербирлиги“, — правда»

вчера, 15:41

Мамаду Койта, агент и брат форварда ЦСКА Секу Койта, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в турецкий клуб «Генчлербирлиги».

Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги», — правда. Сделка заключена.

t0s1k
t0s1k
вчера в 20:40
Ну и название! турки наверное на одном дыхании произносят
112910415
112910415
вчера в 19:52
Попутного ветра!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:14
Мужики,давайте скинемся ему на билет!?Ну,не уровня нашего клуба чел!
arsena1
arsena1
вчера в 17:54
В эту команду жесткий отбор
Берут только тех, кто может произнести название клуба
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:50
Мало забивает в ЦСКА, удачи ему в Турции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Мог бы и посолиднее чемпионат выбрать...
