Агент Койта: «Информация, что Секу переходит в „Генчлербирлиги“, — правда»

Мамаду Койта, агент и брат форварда ЦСКА Секу Койта, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в турецкий клуб «Генчлербирлиги».
Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги», — правда. Сделка заключена.
Берут только тех, кто может произнести название клуба
