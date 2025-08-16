 
Смолов: «Были переговоры с клубом „Дубай Юнайтед“, но результатов пока нет»

сегодня, 18:38

Бывший игрок сборной России Федор Смолов поделился своим мнением о дальнейшем развитии своей карьеры.

Я общался с клубом «Дубай Юнайтед». Во-первых, они выступают в низшем дивизионе, а во-вторых, у них есть цель — повышение в классе. Мы вели переговоры, но конкретных результатов пока нет. В качестве зимнего варианта это неплохое решение, но, на мой взгляд, год жизни там может быть немного необычным. Также мы обсуждали варианты с европейскими клубами, и, честно говоря, для получения опыта лучше провести год в Европе. Я уже много раз бывал в Дубае.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:49
Это тот клуб второй лиги, где доигрывал Промес. Федя хотел на его место:
Брулин
Брулин
сегодня в 19:00
Для опыта всем лучше пожить в Европе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:49
За опытом нужно было 10-15 лет назад уезжать...
