Самошников проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

вчера, 12:52

По информации журналиста Ивана Карпова, защитник «Локомотива» проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак».

Ожидается, что сегодня футболист подпишет контракт с «красно-белыми», рассчитанный до 2028 года, с возможностью продления на ещё один сезон.

Зарплата Ильи составит 1,4 миллиона евро в год, а «Локомотив» получит 350 миллионов рублей и дополнительные 100 миллионов в виде бонусов.