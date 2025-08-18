 
Самошников проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

вчера, 12:52

По информации журналиста Ивана Карпова, защитник «Локомотива» Илья Самошников проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак».

Ожидается, что сегодня футболист подпишет контракт с «красно-белыми», рассчитанный до 2028 года, с возможностью продления на ещё один сезон.

Зарплата Ильи составит 1,4 миллиона евро в год, а «Локомотив» получит 350 миллионов рублей и дополнительные 100 миллионов в виде бонусов.

Брулин
Брулин
вчера в 18:10
Не фатальная потеря для Локомотива, но учитывая ужесточение лимита, продают неоправданно дёшево.
Даже при том, что брали свободным агентом.
batog
batog
вчера в 17:30, ред.
А по игре с Зенитом, Спартак последние 20 минут точно "отскочил", не умеют в "большинстве" играть. А в Зените бразильцы зажрались, да и россияне то
же не далеко стоят. Соболев радует...
batog
batog
вчера в 17:22
Ну еще Пальцева из Махачкалы вытянуть и там можно будет "посмотреть".
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:41
Будем смотреть, может прокомпостируем, но настораживает одно - почему не пригодился в своем хозяйстве?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:07
6ть сплоченных очков в пяти матчах, в трех из которых очки взяты с помощью пенальти.
и нам вы тоже били пенальти, да не забили, спасибо палке Соболя и безформию Угальде, а то бы быть разгрому
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:04
Самое главное что два трансфера за 50 миллионов оказались двумя пассажирами(особенно никакущий Жерсон приехавший просто получать деньги и ленивейший Энрике со скоростью улитки)). И они же на днище вас вытянут)) А по игре вы чисто про76и-тут спорить глупо. Отскок дичайший ). Но игры с Балтикой и Локо это исправят)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:26
Самошников это усиление....главное что бы не хрустальным оказался...а так ждем...
SpaM-10
SpaM-10 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:11
Можно и по другому всё выставить. Неумение Семака обыгрыват Станковича.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:06
Я вас умоляю, но не смешите меня.))) Какая сплоченность, у вас, если единственный думающий игрок на банке сидит, а игры коллективной, как не было так и нет... Да, это типичный отскок, при незабитом пенальти соперником и его полнейшим игровым преимуществом. Ничего героического в этой ничьей для Зенита нет. Семак сводит счеты с думающими игроками, корчит из себя обиженку. Джек, вы же понимаете, что со мной, у вас этот номер не пройдет, и чтобы вы не писали, и как бы не защищали вашего гения, его песенка спета, а место в таблице- красноречиво подчеркивает его гениальность...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 14:01
Обычно это называют "форс-мажором".....
Не люблю это выражение....
В отличии от статистики :
15 последних игр Семака в РПЛ против Спартака - лишь одно поражение......
И то это событие изучают...ибо не понятно как и что это было....
SpaM-10
SpaM-10 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:56
Неумение проигрывать данному сопернику? А что было в прошлом сезоне в Москве???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:54
Вырвали волевую ничью....))
Не дома...а в гостях...
В меньшинстве....
Да с пенальти под финальный свисток....
Ничего себе отскок....

Только гений Семака...сплочённость коллектива и абсолютное неумение проигрывать данному сопернику позволило увидеть те цифры на табло что мы видим в итоге....
SpaM-10
SpaM-10 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:52
А почему не на правый фланг? Рябчук в прошлом сезоне хорош был в первой части, играть умеет.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:42
Ну кто бы говорил про заработки.))) Ведь это только к вам все едут деньжатами разжиться и не плохими. А на медаль, он еще не наиграл, после пяти туров. Что будет в Спартаке, посмотрим, главное, чтобы тренер был квалифицированный. И вообще, благодарите Создателя, что так удачно отлетели в игре со Спартаком, а то, смотрю, очень осмелели...)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:24
Уход Самошникова не будет большой потерей для Локо, а вот для самого футболиста этот переход может стать негативним в плане карьеры.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 13:21
Если перейдет Рябчука в топку сразу. На фланг его с Марки вместе-бомба будет!
Comentarios
Comentarios ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:11
Тут прям хрень хреновая
yup7gtse9225
yup7gtse9225
вчера в 13:08
В спартаке и затеряется, а потом в аренду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:01, ред.
Ну на медаль в Локо наиграл...по итогам этого сезона...
Теперь можно и на заработки....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:00, ред.
Интересно как тогда Станкович будет мазаться из-за отсутствия результата, сделает вид что не про эту позицию говорил что ждёт игрока? На самом деле сам Станкович ждёт нового человека на позицию тренера и об этом постоянно говорит журналистам "догадайтесь". Да мы все уже угадали давно, кроме Лукойла, Лукойл всё никак не разгадает простейшие шарады борова не смотря на бесчисленные подсказки.
