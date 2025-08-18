Самошников проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

По информации журналиста Ивана Карпова, защитник «Локомотива» Илья Самошников проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак».
Ожидается, что сегодня футболист подпишет контракт с «красно-белыми», рассчитанный до 2028 года, с возможностью продления на ещё один сезон.
Зарплата Ильи составит 1,4 миллиона евро в год, а «Локомотив» получит 350 миллионов рублей и дополнительные 100 миллионов в виде бонусов.
Даже при том, что брали свободным агентом.
же не далеко стоят. Соболев радует...
и нам вы тоже били пенальти, да не забили, спасибо палке Соболя и безформию Угальде, а то бы быть разгрому
Не люблю это выражение....
В отличии от статистики :
15 последних игр Семака в РПЛ против Спартака - лишь одно поражение......
И то это событие изучают...ибо не понятно как и что это было....
Не дома...а в гостях...
В меньшинстве....
Да с пенальти под финальный свисток....
Ничего себе отскок....
Только гений Семака...сплочённость коллектива и абсолютное неумение проигрывать данному сопернику позволило увидеть те цифры на табло что мы видим в итоге....
Теперь можно и на заработки....
