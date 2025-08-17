Агент Батракова прокомментировал интерес скаутов «Манчестер Сити»

, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

Ранее появилось сообщение о том, что представители City Group связывались с представителями Батракова.

Кузьмичев по этому поводу заявил следующее:

От того, что скауты City Group анализируют игру Алексея до того, чтобы поступил оффер, должна быть пройдена большая дорога. То, что скауты «Манчестер Сити» анализируют его, было известно ещё в том сезоне. Но никаких контактов с руководством клуба и представителями игрока не было.

Единственное, начало этого сезона подтверждает, что Алексей может играть стабильно на высоком уровне. И, наверное, сейчас они будут следить за ним внимательнее.