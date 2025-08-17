 
Агент Батракова прокомментировал интерес скаутов «Манчестер Сити»

сегодня, 15:43

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

Ранее появилось сообщение о том, что представители City Group связывались с представителями Батракова.

Кузьмичев по этому поводу заявил следующее:

От того, что скауты City Group анализируют игру Алексея до того, чтобы поступил оффер, должна быть пройдена большая дорога. То, что скауты «Манчестер Сити» анализируют его, было известно ещё в том сезоне. Но никаких контактов с руководством клуба и представителями игрока не было.

Единственное, начало этого сезона подтверждает, что Алексей может играть стабильно на высоком уровне. И, наверное, сейчас они будут следить за ним внимательнее.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 15:46
По делу говорит. А то некоторые негодуют. Не могут поверить, что игрок на карандаше у серьезных клубов. Н это как бы ничего и не значит. Скауты ведущих клубов и в Люксембург заглядывают и в т.п., но это тоже ничего не значит. У клубов списки из миллионов таких как Батраков. И они просто продолжают наблюдать.
