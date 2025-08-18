Капитан «Тоттенхэма» продлил контракт с клубом

1755530891

вчера, 18:28

«Тоттенхэм» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с центральным защитником .

Игрок в августе 2021 года был арендован лондонским клубом у «Аталанты», а в 2022-м перешёл на постоянной основе. В общей сложности он провёл в составе «шпор» 126 матчей и забил восемь мячей.

В этом месяце аргентинец был назначен капитаном.