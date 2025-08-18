 
Капитан «Тоттенхэма» продлил контракт с клубом

вчера, 18:28

«Тоттенхэм» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с центральным защитником Кристианом Ромеро.

Игрок в августе 2021 года был арендован лондонским клубом у «Аталанты», а в 2022-м перешёл на постоянной основе. В общей сложности он провёл в составе «шпор» 126 матчей и забил восемь мячей.

В этом месяце аргентинец был назначен капитаном.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:01
Ромеро один из лучших игроков ТТХ и действующий лучший игрок
последнего розыгрыша Лиги Европы, заслуженно получил приз.
всегда был лидером и вожаком ТТХ.
жаль. что упустили победу в Супер Кубке УЕФА. но здесь больше вины гл.тр. ТТХ.
это Франк угробил все старания заменами, а вот Луис Энрике своими изменениями вернул ПСЖ в жизнь.
клуб правильно сделал, что отказал продавать защитника в Атлетико,
и показал как ценит Ромеро, отдали капитанскую повязку.
неплохо и продлить контракт до 2029.
замену по уровню ему клуб сейчас все равно не найдет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:32
Новый капитан это хорошо. Ему и контракт нужен новый.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:30
Значит остаётся в команде, а то слухи про атлетов ходили....
