В «Вест Хэме» хотят, чтобы Пакета остался

Вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэди рассказала источнику о будущем полузащитника Лукаса Пакета.
Ранее с футболиста сняли обвинения в попытке намеренно получить жёлтую карточку. Также появилась информация об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Сити».
Для Лукаса это было действительно тяжёлое время. Это было очень серьёзное обвинение, оно действительно нависло над ним, и Футбольная ассоциация (ФА) собиралась добиться его пожизненной дисквалификации. Так что серьёзность ситуации была невероятной.
С самого первого дня, когда было выдвинуто обвинение, он был твёрдо уверен, что не имеет к этому никакого отношения.
Не было никаких доказательств его причастности к этому. Поэтому это стало настоящим облегчением. Но мы всегда считали, что полностью в него верим.
Мы были рядом с ним на протяжении всей этой истории. Мой совет тренеру и ему самому был — просто продолжать в том же духе, пока мы не узнаем ничего другого. И именно это мы и сделали.
Думаю, он хочет остаться, и мы определённо хотим, чтобы он остался. Так что дело в том, что он останется.
Также Брэди прокомментировала уход Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм».
Всегда тяжело терять игроков, которых хочешь сохранить. Но финансовые ограничения, правила PSR и все футбольные правила и положения означают, что приходится торговать.
Так уж устроено. Всем клубам приходится это делать. Либо ты ограничен в том, что можешь купить, потому что нужно быть осторожным с финансовыми правилами, либо приходится продавать, чтобы попытаться купить.
Вот и было принято такое решение. По его собственным меркам, прошлый сезон за «Вест Хэм» выдался не самым удачным. Поэтому мы решили двигаться дальше.