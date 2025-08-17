В «Вест Хэме» хотят, чтобы Пакета остался

Вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэди рассказала источнику о будущем полузащитника .

Ранее с футболиста сняли обвинения в попытке намеренно получить жёлтую карточку. Также появилась информация об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Сити».

Для Лукаса это было действительно тяжёлое время. Это было очень серьёзное обвинение, оно действительно нависло над ним, и Футбольная ассоциация ( ФА ) собиралась добиться его пожизненной дисквалификации. Так что серьёзность ситуации была невероятной.

С самого первого дня, когда было выдвинуто обвинение, он был твёрдо уверен, что не имеет к этому никакого отношения.

Не было никаких доказательств его причастности к этому. Поэтому это стало настоящим облегчением. Но мы всегда считали, что полностью в него верим.

Мы были рядом с ним на протяжении всей этой истории. Мой совет тренеру и ему самому был — просто продолжать в том же духе, пока мы не узнаем ничего другого. И именно это мы и сделали.

Думаю, он хочет остаться, и мы определённо хотим, чтобы он остался. Так что дело в том, что он останется.