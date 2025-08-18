Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА. Сейчас идут переговоры»

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос источника о продлении соглашения с клубом.
Действующий контракт игрока истекает летом 2026 года.
Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре. Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории.