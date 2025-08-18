 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА. Сейчас идут переговоры»

вчера, 17:31

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос источника о продлении соглашения с клубом.

Действующий контракт игрока истекает летом 2026 года.

Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре. Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА  Мойзес
Источник: sport-express.ru
ОфициальноБывший защитник «Динамо» Варела продлил контракт с «Фламенго»
17 августа
В «Вест Хэме» хотят, чтобы Пакета остался
17 августа
Слухи«Ливерпуль» продаст Конате, если он не продлит контракт до 1 сентября
16 августа
Официально«Барселона» объявила о продлении контракта с Жюлем Кунде
15 августа Фото
Слухи«Челси» договорился о продлении контракта с Кукурельей
15 августа
СлухиЦСКА продлит контракты с тремя игроками
14 августа
 
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:06
Классный защитник.....для ЦСКА это находка.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:08
Барбоза-наш парень!Немного псих,ну это нормально!)
112910415
112910415
вчера в 18:06
Человек на своём месте
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:01
Команда и игрок нашли друг друга, и не надо что-то менять!!))
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:58
Парень о других вариантах не думай. Нужон ЦСКА
Capral
Capral
вчера в 17:54
Нынешний ЦСКА, просто невозможно представить себе без Мойзеса!!! Это уже Символ, Эмблема армейского Клуба!!! От всей души желаю парню продолжить карьеру в ЦСКА, и не только в качестве игрока!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:39
Только ЦСКА !
Лучшего защитника не найти. Удачных игр ему.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 