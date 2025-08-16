«Ливерпуль» продаст Конате, если он не продлит контракт до 1 сентября

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате получил предложение о новом контракте.
Клуб рассчитывает дождаться его решения до закрытия трансферного окна 1 сентября.
Сообщается, что «красные» хотят избежать повторения ситуации с Мохамедом Салахом, чей контракт обсуждался большую часть прошлого сезона.
Если Конате не подпишет новое соглашение до закрытия трансферного окна, «Ливерпуль» выставит его на продажу.
клуб не может такое себе позволит.
Конате классный игрок, но он даже не в топ-5 Ливерпуля.
ему дедлайн клуб дал до конца окна, и совершенно правильно.
выбор такой - подпись или возможная продажа.
думаю, продадут перед закрытием. или в Реал. или в Челси.
скорей всего в Реал.
веселый будет у Ливерпуль сезон, как было вчера с Борнмутом.
но если он не против остаться , надо договориться с ним по з/п и оставить - они уже сыгрались с ВВД, прекрасно понимают-дополняют друг друга, он уже адаптирован в АПЛ
уверен, что Хьюз знает истинное положение вещей и примет правильное решение
