 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» продаст Конате, если он не продлит контракт до 1 сентября

сегодня, 17:18

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате получил предложение о новом контракте.

Клуб рассчитывает дождаться его решения до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Сообщается, что «красные» хотят избежать повторения ситуации с Мохамедом Салахом, чей контракт обсуждался большую часть прошлого сезона.

Если Конате не подпишет новое соглашение до закрытия трансферного окна, «Ливерпуль» выставит его на продажу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Барселона» объявила о продлении контракта с Жюлем Кунде
Вчера, 21:26 Фото
Слухи«Челси» договорился о продлении контракта с Кукурельей
Вчера, 12:10
СлухиЦСКА продлит контракты с тремя игроками
14 августа
Мастантуоно — о переходе в «Реал»: «Готов отдать жизнь за эту футболку»
14 августа
ОфициальноЭкс-полузащитник «Манчестер Сити» Фернандо покинул «Интернасьонал»
14 августа
Рамуш подтвердил, что остаётся в ПСЖ
14 августа
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 18:56
Конате хочет такой же зарплаты как у Ван Дейка.
клуб не может такое себе позволит.
Конате классный игрок, но он даже не в топ-5 Ливерпуля.
ему дедлайн клуб дал до конца окна, и совершенно правильно.
выбор такой - подпись или возможная продажа.
думаю, продадут перед закрытием. или в Реал. или в Челси.
скорей всего в Реал.
веселый будет у Ливерпуль сезон, как было вчера с Борнмутом.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:17
Если он тянет с контрактом, то продавать его нужно в это трансферное окно, а не после его закрытия. Потому что сейчас за него ещё можно выторговать адекватную сумму, а когда у француза останется меньше сезона до окончания контракта, то тому же Реалу, к примеру, будет проще уговорить Конате уйти свободным агентом, пообещав ему хороший подписной бонус, как это было с Трентом или с Мбаппе. И тогда Ливерпуль останется ни с чем, как в случае с Трентом. А после этого "красные" сколько угодно могут рассказывать какой Конате плохой и неблагодарный, но это уже будет никому не интересно, а главное ничего не изменит для Ливерпуля.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:44
если Конате Хочет уйти (не важно куда) надо продавать!
но если он не против остаться , надо договориться с ним по з/п и оставить - они уже сыгрались с ВВД, прекрасно понимают-дополняют друг друга, он уже адаптирован в АПЛ
уверен, что Хьюз знает истинное положение вещей и примет правильное решение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 