«Ливерпуль» продаст Конате, если он не продлит контракт до 1 сентября

1755353903

сегодня, 17:18

Защитник «Ливерпуля» получил предложение о новом контракте.

Клуб рассчитывает дождаться его решения до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Сообщается, что «красные» хотят избежать повторения ситуации с , чей контракт обсуждался большую часть прошлого сезона.

Если Конате не подпишет новое соглашение до закрытия трансферного окна, «Ливерпуль» выставит его на продажу.