Дзюба: «Любил играть за себя в футбольном симуляторе»

вчера, 11:10

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как играл за себя в футбольном симуляторе EA FC.

Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке.

Все комментарии
38qwuwe3hj3d
38qwuwe3hj3d
вчера в 13:11
Короче, любил сам с собой поиграть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:37
Поколение ЕГЭ......
Игрушки...симуляторы....

Похвастался бы книгой какой прочитанной....набрал бы вистов...
А так....в поле ветер, в ж..пе дым......
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
Симулятор оказался не футбольный))) Играл он судя по всему на джойстике с рычагом, который как коробка передач)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:41
Артемка троллит нас)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:36
"А в моих руках он прям творил чудеса." - Тёма , несколько двусмысленно получилось про игру в "симулятор"...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:26
Ну а почему бы и нет?...
