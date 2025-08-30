Дзюба: «Любил играть за себя в футбольном симуляторе»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как играл за себя в футбольном симуляторе EA FC.
Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке.
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как играл за себя в футбольном симуляторе EA FC.
Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке.
Игрушки...симуляторы....
Похвастался бы книгой какой прочитанной....набрал бы вистов...
А так....в поле ветер, в ж..пе дым......
Игрушки...симуляторы....
Похвастался бы книгой какой прочитанной....набрал бы вистов...
А так....в поле ветер, в ж..пе дым......