Генич сравнил Карпина с Хаби Алонсо в «Байере»

вчера, 18:41

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе Валерия Карпина во главе «Динамо».

Уверен, что ситуацию они выправят. Карпина можно сравнить с Алонсо в Леверкузене, где поначалу ничего не получилось, а в итоге стал чемпионом. И в «Ростове» у Карпина тоже поначалу результаты были неудовлетворительные. А потом — бац — и боролись за призовую тройку.

Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:10
Ничего. Я правда не смотрю Реал, не в курсе игры и состава, но уверен, что он ничего не добьется весомого. Если только Барселона не забуксует, думаю, что и в этом сезоне Барса будет чемпионом. Алонсо не тренер для больших клубов, у него примитивный взгляд на футбол, что и показала работа в Байер. У Реала только состав может конкурировать, но не тренер...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:58
А от Хаби Алонсо чего-то ждёте?
Capral
Capral
вчера в 19:24, ред.
Я бы не стал сравнивать Карпина с Алонсо по многим причинам. Если только по сюжету.

По игре абсолютно разные команды, игроки и стили. И вообще, сравнение с Алонсо мне не нравится, как и сам футбол Алонсо- силовой, прессингующий и интенсивный.

Я всё-таки жду от Карпина, если не поэзии, то хотя бы приятного глазу футбол. Но если даже Валера выдаст не самый искренний футбол, как говорил Эдуард Васильевич, но с высокими результатами - буду рад и такому футболу. Что толку, что пузатый чех бежал оголтело в атаку, если он ничего не выиграл.
Vilar
Vilar
вчера в 19:24
Генича слушать - себя не уважать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:14
Не самое удачное сравнение.
YNWA
YNWA
вчера в 18:54
Сравнил Ж с П!
