Генич сравнил Карпина с Хаби Алонсо в «Байере»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе Валерия Карпина во главе «Динамо».
Уверен, что ситуацию они выправят. Карпина можно сравнить с Алонсо в Леверкузене, где поначалу ничего не получилось, а в итоге стал чемпионом. И в «Ростове» у Карпина тоже поначалу результаты были неудовлетворительные. А потом — бац — и боролись за призовую тройку.
По игре абсолютно разные команды, игроки и стили. И вообще, сравнение с Алонсо мне не нравится, как и сам футбол Алонсо- силовой, прессингующий и интенсивный.
Я всё-таки жду от Карпина, если не поэзии, то хотя бы приятного глазу футбол. Но если даже Валера выдаст не самый искренний футбол, как говорил Эдуард Васильевич, но с высокими результатами - буду рад и такому футболу. Что толку, что пузатый чех бежал оголтело в атаку, если он ничего не выиграл.
По игре абсолютно разные команды, игроки и стили. И вообще, сравнение с Алонсо мне не нравится, как и сам футбол Алонсо- силовой, прессингующий и интенсивный.
Я всё-таки жду от Карпина, если не поэзии, то хотя бы приятного глазу футбол. Но если даже Валера выдаст не самый искренний футбол, как говорил Эдуард Васильевич, но с высокими результатами - буду рад и такому футболу. Что толку, что пузатый чех бежал оголтело в атаку, если он ничего не выиграл.