Бывший защитник ЦСКА Набабкин: «Акинфеев как вино — с возрастом всё лучше»

вчера, 13:15

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение о голкипере клуба Игоре Акинфееве.

Не знаю, кто говорит, что Игорю пора на пенсию. Он своим уровнем игры доказывает обратное. У меня вообще есть ощущение, что он с возрастом становится лишь сильнее. Акинфеев как вино — с годами только лучше.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:11, ред.
Абсолютно верно.

Поставь их сегодня против условного Реала Сосьедад и увидишь весь этот Ералаш в реальном свете.
На фоне карпинских или самарских Крыльев да, они что-то выдадут..., но те ведь вообще инвалиды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:08
И Батраков, и Кисляк, и Глебов тоже блатнчки?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:05
Ветераны в РПЛ все как вино: Конифей, Дзюба..., а всё отчего? А потому что весь молодняк - один блатняк.
blitz
blitz
вчера в 13:41
И это есть факт!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:30
Акинфеев как вино - сначала бьёт в голову, потом в печень.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
А сам, ничего не можешь придумать? Сколько раз Акинфеев уже слышал про это вино?
