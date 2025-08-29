Бывший защитник ЦСКА Набабкин: «Акинфеев как вино — с возрастом всё лучше»

Бывший защитник ЦСКА высказал мнение о голкипере клуба .

Не знаю, кто говорит, что Игорю пора на пенсию. Он своим уровнем игры доказывает обратное. У меня вообще есть ощущение, что он с возрастом становится лишь сильнее. Акинфеев как вино — с годами только лучше.