Бывший защитник ЦСКА Набабкин: «Акинфеев как вино — с возрастом всё лучше»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение о голкипере клуба Игоре Акинфееве.
Не знаю, кто говорит, что Игорю пора на пенсию. Он своим уровнем игры доказывает обратное. У меня вообще есть ощущение, что он с возрастом становится лишь сильнее. Акинфеев как вино — с годами только лучше.
Поставь их сегодня против условного Реала Сосьедад и увидишь весь этот Ералаш в реальном свете.
На фоне карпинских или самарских Крыльев да, они что-то выдадут..., но те ведь вообще инвалиды.
Поставь их сегодня против условного Реала Сосьедад и увидишь весь этот Ералаш в реальном свете.
На фоне карпинских или самарских Крыльев да, они что-то выдадут..., но те ведь вообще инвалиды.