  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Адиев оценил поездку «Крыльев Советов» на такси на матч со «Спартаком»

вчера, 16:55

Форс-мажорные ситуации нужно решать, поэтому поездка на такси футболистов самарских «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» была нормальным вариантом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев.

Ранее «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Из-за перекрытий в Москве игроки добирались на матч на такси.

«Я парень не капризный. Такси так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке», — сказал Адиев.

«Крылья Советов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре самарцы 26 сентября проведут домашний матч с московским «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:12
Адиев : "Я парень не капризный. Такси так такси."
bserg975
bserg975
вчера в 22:02
В восторге от работы решалы Левникова, который к тому же является любящим мужем и заботливым отцом.
Завтра всей семьей прошвырнутся по магазинам и накупят всё, что душа захочет)
Браво, решала!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:40
Красиво жить не запретишь...::::)))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:34
Это слова настоящего мужчины. Я Магомеда Адиева всегда уважал и уважаю... Когда он возглавил Крылья Советов после Осинькина, много было скептиков, справится ли? Ничего, справился — и ситуацию стабилизировать смог, и всех успокоил. Следующий матч будет против Динамо? Я уверен, игра будет интересной, а Крылья выйдут с желанием победить. Успехов Магомеду и его команде!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:31
Идеальный транспорт -- на воздушном шаре)))главное чтоб ветер был попутным
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:34, ред.
Ну да, а что ещё оценивать если игры то от Крыльев в этом матче мы не увидели. Всё делают команды ПЛ чтобы продлить агонию Спартака.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:27
Бывало и на метро футболисты добирались...
Все успели и ничего страшного
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 