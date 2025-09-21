Адиев оценил поездку «Крыльев Советов» на такси на матч со «Спартаком»

Форс-мажорные ситуации нужно решать, поэтому поездка на такси футболистов самарских «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» была нормальным вариантом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев.
Ранее «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Из-за перекрытий в Москве игроки добирались на матч на такси.
«Я парень не капризный. Такси так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке», — сказал Адиев.
«Крылья Советов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре самарцы 26 сентября проведут домашний матч с московским «Динамо».