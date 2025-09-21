Адиев оценил поездку «Крыльев Советов» на такси на матч со «Спартаком»

1758462953

вчера, 16:55

Форс-мажорные ситуации нужно решать, поэтому поездка на такси футболистов самарских «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» была нормальным вариантом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Крыльев Советов» .

Ранее «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Из-за перекрытий в Москве игроки добирались на матч на такси.

«Я парень не капризный. Такси так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке», — сказал Адиев.