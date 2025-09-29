  • Поиск
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения фанов «Ахмата» в адрес Дзюбы

29 сентября 2025, 11:11
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками грозненского «Ахмата» в адрес нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

27 сентября «Ахмат» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:0.

«Рассмотрим выбегание двух болельщиков „Ахмата“ на футбольное поле после окончания матча. Также скандирования болельщиками грозненской команды оскорбительных выражений в адрес Артема Дзюбы, — сказал Григорьянц. — Заседание пройдет в четверг».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
30 сентября в 09:34, ред.
Читаю комменты и диву даюсь.
Чечены русского парня обливают грязью, а он ещё и виноват..., причём у своих же. (facepalm)

Вы попробуйте чечена троньте, через 5 секунд вокруг вас бородачей толпа будет, со всеми вытекающими...

P.S. Сами себя за людей не считаем. Вот поэтому нас во всём мире пи*дят и возят мордой по столу... Все! От мала до велика!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
29 сентября в 15:19, ред.
То,что Акрон в последнее время выдает плохие результаты,в этом есть вина Дзюбы и тренера,который говорит,что Дзюба это наше все.Стоять в штрафной,подымать руку,просить на него навес,иногда забивать с пенальти,это не есть Тедеев Ваше все.В команде хорошая группа атаки,но вся игра завязана на Дэюбе,зачем? Дай этой группе атаки почувствовать себя.Кроме навесов на данном этапе ничего нет,тупо навесы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
29 сентября в 15:13
Просто так на нашем стадионе взять и оскорбить игрока,что то не верится.Давно такого не припомню.Но в любом случаи не красиво и не стоит впредь это делать.
arsena1
arsena1
29 сентября в 14:00
Самая быстрая рука на Диком Западе
3zkgtbrxgcv8
3zkgtbrxgcv8
29 сентября в 13:32
Оскорблять никого нельзя, наказывать нужно стадион.
CCCP1922
CCCP1922
29 сентября в 13:19
Почему никто не хочет разобрать поведение Дзюбы за пределами футбольного поля. Сейчас Артём неторопливо подходит к той линии, которая, когда придёт время, станет финишной чертой дистанции, под названием спортивная карьера. А пока Дзюба, по мере сил принимает участие во всяких скандалах, раздаёт мутные интервью и такие же мутные советы. Артём много наговорил всякой ерунды, Иногда он ведёт себя просто отвратительно. Многие считают его неадекватным человеком. Некоторые люди готовы нести административную ответственность, ради возможности оскорбить Дзюбу. Мы наблюдаем за превращением человека в проблему. Он идёт куда-то не туда
112910415
112910415
29 сентября в 13:18
нехорошо ветерана обижать
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 12:39
Дзюба в магазине нашел "свою" именную колу:
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 12:38
Что кричали? Если дрочун, то это не оскорбление, а факт!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 сентября в 12:16, ред.
В адрес Дзюбы можно только комплименты? Правда уже за оскорбление идет?
