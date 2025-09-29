КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения фанов «Ахмата» в адрес Дзюбы

1759133468

29 сентября 2025, 11:11

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками грозненского «Ахмата» в адрес нападающего тольяттинского «Акрона» . Об этом сообщил глава комитета .

27 сентября «Ахмат» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:0.

«Рассмотрим выбегание двух болельщиков „Ахмата“ на футбольное поле после окончания матча. Также скандирования болельщиками грозненской команды оскорбительных выражений в адрес Артема Дзюбы, — сказал Григорьянц. — Заседание пройдет в четверг».