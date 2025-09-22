КДК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Крамаренко в игре с «Балтикой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление тренера вратарей московского ЦСКА Дмитрия Крамаренко в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
18 сентября ЦСКА дома уступил «Балтике» (1:1, 9:10 — по пенальти). Крамаренко удалили во втором тайме.
«Рассмотрим удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет 25 сентября.
