КДК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Крамаренко в игре с «Балтикой»

вчера, 11:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление тренера вратарей московского ЦСКА Дмитрия Крамаренко в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

18 сентября ЦСКА дома уступил «Балтике» (1:1, 9:10 — по пенальти). Крамаренко удалили во втором тайме.

«Рассмотрим удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 25 сентября.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:38
Игроки на эти выходки тренеров тоже смотрят. И принимают как пример...
Сп62
Сп62
вчера в 12:34
Тлетворное влияние Станковича.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:28
А этого за что удалили?
Red blu
Red blu
вчера в 12:25
Месяц наказания как получил Станкович точно не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
Много скандалоьных удалений тренеров в текущем сезоне.
Надо работать))
7t8whqf644u3
7t8whqf644u3
вчера в 11:40
Пропишут Димарику покой на несколько матчей
