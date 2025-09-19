Отстранение Станковича и последствия драки в Первой лиге: итоги КДК РФС

1758291071

19 сентября 2025, 17:11

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) отстранил главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на месяц по итогам игры восьмого тура тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Станковича дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитра матча «Динамо» — «Спартак» Егора Егорова. Отстранение отсчитывается от 19 сентября, оно действует как на матчи РПЛ , так и на игры Фонбет — Кубка России. Данная мера была применена КДК РФС впервые.

При вынесении наказания Станковичу учитывалось его прошлое поведение, в мае его дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала «пути регионов» с «Ростовом» (1:2) за оскорбление судей.

Станкович не сможет обжаловать дисквалификацию в органах РФС и Спортивном арбитражном суде. Главный тренер «Спартака» лично присутствовал на заседании вместе с переводчиком и начальником юридической службы, он отмечал, что не произносил слов, отмеченных в протоколе арбитром Егоровым.

Станкович отметил, что все, о чем говорят судьи, являются ложью. Также он принес извинения перед комитетом. Специалист воспринял вердикт молча, «встал и уехал».

«Спартак» проведет без Станковича пять матчей, это игры с самарскими «Крыльями Советов», «Пари Нижний Новгород», московским ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ , а также встречу с «Пари НН» в Кубке России.

В «Спартаке» назвали месячную дисквалификацию Станковича ударом, выразив сожаление о том, что клуб не может подать апелляцию.

Последствия драки на матче Первой лиги «Родина» — «Факел»

КДК РФС зафиксировал, что между тренером «Факела» Валерием Климовым и футболистом «Родины» Лео Гогличидзе произошла драка.

Климова дисквалифицировали на семь матчей Первой лиги за оскорбительное поведение и участие в драке, специалист назвал судью словом «чучело». Он признал свою вину. Гогличидзе за участие в драке дисквалифицирован на пять матчей чемпионата.

Футболист «Родины» Артем Мещанинов дисквалифицирован на один матч за оскорбительное поведение и провокационные действия, также его оштрафовали на 100 тыс. рублей. Также на две игры отстранен футболист «Родины» Аршак Корян.

Другие разбирательства

КДК РФС принял решение дисквалифицировать защитника ЦСКА Милана Гайича на два матча, один из которых — условно, за агрессивное поведение по итогам игры с РПЛ с «Ростовом». Также ему назначили испытательный срок в три месяца.