Отстранение Станковича и последствия драки в Первой лиге: итоги КДК РФС

19 сентября 2025, 17:11

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на месяц по итогам игры восьмого тура тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Дело Станковича

Станковича дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитра матча «Динамо» — «Спартак» Егора Егорова. Отстранение отсчитывается от 19 сентября, оно действует как на матчи РПЛ, так и на игры Фонбет — Кубка России. Данная мера была применена КДК РФС впервые.

При вынесении наказания Станковичу учитывалось его прошлое поведение, в мае его дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала «пути регионов» с «Ростовом» (1:2) за оскорбление судей.

Станкович не сможет обжаловать дисквалификацию в органах РФС и Спортивном арбитражном суде. Главный тренер «Спартака» лично присутствовал на заседании вместе с переводчиком и начальником юридической службы, он отмечал, что не произносил слов, отмеченных в протоколе арбитром Егоровым.

Станкович отметил, что все, о чем говорят судьи, являются ложью. Также он принес извинения перед комитетом. Специалист воспринял вердикт молча, «встал и уехал».

«Спартак» проведет без Станковича пять матчей, это игры с самарскими «Крыльями Советов», «Пари Нижний Новгород», московским ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ, а также встречу с «Пари НН» в Кубке России.

В «Спартаке» назвали месячную дисквалификацию Станковича ударом, выразив сожаление о том, что клуб не может подать апелляцию.

Последствия драки на матче Первой лиги «Родина» — «Факел»

КДК РФС зафиксировал, что между тренером «Факела» Валерием Климовым и футболистом «Родины» Лео Гогличидзе произошла драка.

Климова дисквалифицировали на семь матчей Первой лиги за оскорбительное поведение и участие в драке, специалист назвал судью словом «чучело». Он признал свою вину. Гогличидзе за участие в драке дисквалифицирован на пять матчей чемпионата.

Футболист «Родины» Артем Мещанинов дисквалифицирован на один матч за оскорбительное поведение и провокационные действия, также его оштрафовали на 100 тыс. рублей. Также на две игры отстранен футболист «Родины» Аршак Корян.

Другие разбирательства

КДК РФС принял решение дисквалифицировать защитника ЦСКА Милана Гайича на два матча, один из которых — условно, за агрессивное поведение по итогам игры с РПЛ с «Ростовом». Также ему назначили испытательный срок в три месяца.

Представителей петербургского «Зенита» пригласили на следующее заседание КДК РФС за то, что болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче четвертого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1).

Kosmos58
Kosmos58 ответ CCCP1922 (раскрыть)
20 сентября в 13:44
Штрафы уменьшить, судей на мыло!
ABir
ABir
19 сентября в 22:13
Держался, держался Станкевич, а потом наговорил сразу на месячное отстранение.
Александр Апалько
Александр Апалько
19 сентября в 21:11
Надо Лёню выписывать из Китая.Думаю, можно уговорить, да может он и по дому соскучился. Хватит Спартаку уже зарубежных тренеров, всё равно от них толка нет. Так почему же не попробовать своего.
oFANATo
oFANATo
19 сентября в 20:44
Что только Станкович не делает ....что бы его уволили и заплатили неустойку.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 сентября в 20:02
    Capral
    Capral
    19 сентября в 19:40
      sv_1969
      sv_1969
      19 сентября в 19:31
      КД8 пашет не покладая прямо!)))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      19 сентября в 19:24
      Только денежный штраф из своего кармана успокоит Деяна. А за каждую новую выходку серба сразу удваивать сумму штрафа.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      19 сентября в 19:19
      Фанаты Зенита стали на защиту своих бразильских братьев))) нет лимита дегтярева
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 сентября в 19:16
      Деян, мы с тобой, работай сейчас как никогда, и всё будет норм.
      Адекватные болельщики с тобой
      rahmiddin
      rahmiddin
      19 сентября в 19:07
      Клоун тренер, не может держать свои эмоций, он думает что Россия это второго мира, что он хочет так и сделает , Раньше я не однократно написал в комментариях что Спартак у найди нормального тренера как массимо карерро, спокойного, а ни как тадеско, станкович, абаскал, последние все они клоуны и получили не мало деньги, по этому нет результата, возможно кто из болельщиков Спартака сказал что Лукойлу плевать на результаты и мнение болельщиков им нужно только имидж лукойла нужен, специалист были иностранцами
      Vilar
      Vilar
      19 сентября в 19:02
      Дисквалификация в любом случае пойдёт на пользу Станковичу и Спартаку. Его не в СИЗО посадили, будет тренировать, установку давать на игру, во время игры будет сидеть в вип-ложе и корректировать действия команды по телефону или ч/з курьера. Главное, рядом: ни слева, ни справа, никто не сидел, чтобы никого не убил.
      CCCP1922
      CCCP1922
      19 сентября в 18:49
      А что, у Российского футбольного союза, нет никаких мыслей о том, как не допустить повторения подобных инцидентов в дальнейшем? Думаю стоит увеличить штрафы за нарушения и расширить область их применения. Кроме того, предлагаю наказывать красной карточкой игроков и тренеров, допустивших оскорбление арбитра. Куда это годится, если совсем молодой человек, который считает, что судья ошибся, на глазах у всей страны, обзывает крепкого взрослого мужчину словами, оскорбляющими его человеческое достоинство. А у арбитра есть семья, которая это смотрит и слушает. В жизни, где-то на улице, этот молодой человек ничего из себя не представляет - он трус. И ещё, предлагаю комментаторам Матч ТВ выбрать из своей среды кандидатов в арбитры, пройти подготовку и показать, как надо судить. А то, на словах, все грамотные. Канделаки, как тебе такой проект??
      Варвар7
      Варвар7
      19 сентября в 18:26
      Потасовка была массовая - наказали выборочно...)
      VeniaminS
      VeniaminS
      19 сентября в 18:25
      Эмоции то,надо сдерживать !
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 сентября в 18:09
      Для Спартака Может это и к лучшему...
      p7qc3axb84pp
      p7qc3axb84pp
      19 сентября в 18:08
      Шекспировские страсти кипят в нашем футболе!
      Гость
