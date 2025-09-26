  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Кубок 2025/2026

КДК РФС получил протест от «Уфы» на участие Федчука в матче Кубка России

26 сентября 2025, 15:30
ФанкомЛоготип футбольный клуб Фанком (Киров)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) получил протест от «Уфы» на участие дисквалифицированного нападающего Артема Федчука в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России за любительский клуб «Фанком» из Кирова. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

«КДК РФС получил протест от „Уфы“ на неправомерное выступление Артема Федчука за „Фанком“. Он будет рассмотрен на заседании в четверг», — сказал Григорьянц.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС может рассмотреть выступление отстраненного Федчука в Кубке России
25 сентября
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер фанатов в адрес Дегтярева
25 сентября
КДК РФС рассмотрит непредоставление автобуса «Спартаком» «Крыльям Советов»
22 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Крамаренко в игре с «Балтикой»
22 сентября
Отстранение Станковича и последствия драки в Первой лиге: итоги КДК РФС
19 сентября
КДК РФС вызвал на заседание участников закончившегося дракой матча
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 17:46
Всё-таки подали протест. Ну что, КДК, пришло твоё время?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 сентября в 17:05, ред.
Как пить дать, Фанкому грозит техническое поражение или переигровка
Закон суров, но он ЗАКОН.
Вещий
Вещий
26 сентября в 16:17
Да уж.... главное найти лазейку и по ней уже делать игру....
lazzioll
lazzioll
26 сентября в 16:15
есть нерушимые правила футбола или все-таки нет? летом на клубном чемпионате мира как только не исхитрялись и чего только не придумывали чтоб больше известных личностей подтянуть на этот турнир - и расширенное окно и временные трансферы (типа я тут месяцок за другой клуб погоняю, все равно в своем делать нечего) и прочее. а ведь там тоже есть правила ФИФА и УЕФА. Но когда на кону большие деньги всем плевать на правила. и это не только про футбол. Вон Трент из Ливерпуля я так понимаю не имел права играть за Реал на КЧМ, там по срокам что-то не проходило еще, он еще не числился в Реале. но спокойно кто надо поговорил и он сыграл и все заработали на этом. Так что тут история конечно попроще и поскромнее, но все же тоже может решить футбольный принцип а может совсем другой))
g2kpty8s923w
g2kpty8s923w
26 сентября в 15:54
Лучше б не позорились уфимцы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 