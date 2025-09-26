КДК РФС получил протест от «Уфы» на участие Федчука в матче Кубка России

1758889815

26 сентября 2025, 15:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) получил протест от «Уфы» на участие дисквалифицированного нападающего в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России за любительский клуб «Фанком» из Кирова. Об этом сообщил глава комитета .

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.