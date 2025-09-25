  • Поиск
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер фанатов в адрес Дегтярева

вчера, 17:14

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер болельщиков команды в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Болельщики „Зенита“ скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, они были в большом количестве. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики „Зенита“ на секторах 108-109 демонстрировали несогласованный баннер, носящий оскорбительный характер. В заседании принял участие исполнительный директор Максим Погорелов, юрист, замдиректора по безопасности Юрий Федотов. Юрий Васильевич поминутно рассказал, что проверяли все видеокамеры, все системы видеонаблюдения, рассказал, как пронесли, где его монтировали, рассказал, как вычисляли этих двух людей», — сказал Григорьянц.

«Когда вычислили людей, их задержали, полиция составила протокол, два дела переданы в суд. В протоколах указано, что они признали вину, что они пронесли, сшивали баннер. Ожидается решение суда по двум людям. Поскольку нарушение серьезного характера, носит оскорбительный характер, за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера оштрафовать „Зенит“ на 500 тыс. рублей», — добавил глава КДК РФС.

Сп62
Сп62
вчера в 22:33
Нашли кого оскорблять. Он же памятник!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
А..., пардон, как вяжется фигура Дегтя и твой посыл, обращённый к человеку чести ?
112910415
112910415
вчера в 20:20
Такой министр хороший, а они...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:37
Фан-клубу Зенит от меня огромный респект и поклон.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:39
Проще всего оштрафовать клуб за нецензурные кричалки болельщиков и за вывешивание баннера, оскорбительного для Министра спорта РФ Дегтярева. А слабо главному спортивному чиновнику страны собрать тех, кто кричал гадости и держал проклятый баннер, и расставить все точки и запятые. И ни в коем случае не оправдываться, не бояться. Нужно доказать этим людям, что они неправы. Как и те, кто за ними стоит. Навести порядок на трибунах очень легко, гораздо легче, чем кажется. Но нужно принципиальное решение.... И тогда беспокойные фанаты станут обычными зрителями.
xezu4xv67v9n
xezu4xv67v9n
вчера в 18:29
Учить надо немытых хотя бы основам хорошего тона
