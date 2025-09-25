КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер фанатов в адрес Дегтярева

1758809646

вчера, 17:14

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал петербургский «Зенит» на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер болельщиков команды в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Болельщики „Зенита“ скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, они были в большом количестве. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики „Зенита“ на секторах 108-109 демонстрировали несогласованный баннер, носящий оскорбительный характер. В заседании принял участие исполнительный директор Максим Погорелов, юрист, замдиректора по безопасности Юрий Федотов. Юрий Васильевич поминутно рассказал, что проверяли все видеокамеры, все системы видеонаблюдения, рассказал, как пронесли, где его монтировали, рассказал, как вычисляли этих двух людей», — сказал Григорьянц.